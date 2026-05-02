Nächte Niederlage für die Schweizer Eishockey-Nati gegen Finnland

Die Schweizer Eishockeynationalmannschaft verliert ihr zweites Spiel der Euro-Hockey-Tour gegen Finnland mit 3:5. Trotz eines starken Schlussdrittels konnte das Team von Jan Cadieux die Niederlage nicht verhindern.

Die Schweiz er Eishockey nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel im Rahmen der Euro-Hockey-Tour verloren. Nach der deutlichen Niederlage gegen Schweden musste sich das Team von Trainer Jan Cadieux nun Finnland mit 3:5 geschlagen geben.

Das Spiel fand in Tschechien statt, wo die Schweizer bereits ihre erste Partie absolviert hatten. Die Niederlage stellt einen Rückschlag in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft dar, doch das Team zeigte zumindest im Schlussdrittel Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Das erste Drittel begann für die Schweiz vielversprechend. Das Team zeigte den Willen, eine Reaktion auf die vorherige Niederlage gegen Schweden zu zeigen und agierte zunächst stabil.

Eine frühe Chance durch Rochette, der nach 16 Minuten den Pfosten traf, deutete auf eine mögliche Führung hin. Doch die Finnen übernahmen zunehmend die Kontrolle und konnten kurz vor der ersten Pause durch Puistola (17. ) und Räty (18. ) auf 2:0 in Führung gehen.

Dieser Doppelschlag war ein schwerer Schlag für die Schweizer Moral und markierte den Wendepunkt im ersten Abschnitt. Die Schweizer Defensive wirkte plötzlich unsicher und erlaubte den Finnen gefährliche Angriffe. Der zweite Abschnitt setzte sich für die Schweiz nicht besser fort. Bereits nach 23 Minuten erhöhte Päivärinta nach einem Fehler von Löffel auf 3:0 für Finnland.

Nur wenige Minuten später, nach 26 Minuten, baute Ojantakanen die Führung der Finnen auf 4:0 aus. Die Situation für das Cadieux-Team wurde zunehmend prekär, und die Gefahr einer weiteren hohen Niederlage drohte. Nach 33 Minuten traf Kuokkanen zum 5:0, was die Schweizer Spieler und Fans zutiefst enttäuschte. Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels gelang den Schweizern jedoch ein Hoffnungsschimmer: Im Powerplay konnte Ken Jäger den Anschlusstreffer zum 1:5 erzielen.

Dieses Tor gab dem Team neuen Mut und bot einen kleinen Lichtblick in einem ansonsten enttäuschenden Spielverlauf. Das dritte Drittel begann für die Schweiz wie ein Befreiungsschlag. Innerhalb der ersten Minute gelang es Tyler Moy, den Rückstand auf 2:5 zu verkürzen. Nur eine Minute später traf das Schweizer Team erneut, wodurch die Spannung im Spiel deutlich zunahm.

Die Schweizer Spieler zeigten nun eine deutlich gesteigerte Einsatzbereitschaft und kämpften verbissen um jeden Puck. Sie suchten weiterhin den vierten Treffer, um den Anschluss zu schaffen und das Spiel möglicherweise noch zu drehen. Doch die Finnen erholten sich von ihrem schwachen Start ins Schlussdrittel und verteidigten ihre Führung mit Mann und Maus. Trotz aller Bemühungen der Schweizer konnte das Ergebnis nicht mehr verändert werden, und das Spiel endete mit einer 3:5-Niederlage für die Nati.

Das Team zeigte jedoch, dass es auch in schwierigen Situationen kämpfen kann und sich nicht kampflos geschlagen gibt. Am Sonntag um 16 Uhr steht das nächste Spiel der Euro-Hockey-Tour gegen den Gastgeber Tschechien an. Ab Donnerstag beginnt die intensive Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, in der die Schweiz hofft, sich von diesem Rückschlag zu erholen und erfolgreich zu sein





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