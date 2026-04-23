Nachtarbeiten auf der A1 zwischen Luterbach und Härkingen bis Juni geplant

Der sechsspurige Ausbau der Autobahn A1 zwischen Luterbach und Härkingen erfordert umfangreiche Nachtarbeiten in zwei Bauphasen. Verkehrsteilnehmer und Anwohner müssen mit Beeinträchtigungen durch Lärm und Licht rechnen.

Umfangreiche Nachtarbeiten auf der Autobahn A1 zwischen Luterbach und Härkingen werden voraussichtlich bis Juni andauern. Diese Arbeiten sind im Rahmen des sechsspurigen Ausbau s der Autobahn notwendig und gliedern sich in zwei separate Bauphasen.

Die Bauarbeiten sind mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Belästigungen für die Anwohner verbunden, insbesondere durch Lärm- und Lichtemissionen während der Nachtstunden. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) informiert die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner detailliert über die geplanten Massnahmen und deren zeitliche Abfolge. Die erste Bauphase konzentriert sich auf den Bereich Wangen an der Aare, wo die Autobahn für eine Absenkung vorbereitet wird. Diese Absenkung ist eine wesentliche Voraussetzung für den sechsspurigen Ausbau in diesem Abschnitt.

Konkret werden vom 26. bis 29. April in mehreren Nächten Markierungen und Signalisationen auf der Fahrbahn in Richtung Bern angepasst. Zusätzlich werden in diesem Zeitraum Betonelemente verschoben, um die notwendigen Vorarbeiten für die Absenkung zu ermöglichen. Die Arbeiten finden jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr statt.

Anwohnern in unmittelbarer Nähe der Autobahn müssen während dieser Zeit mit erhöhten Lärm- und Lichtemissionen rechnen. ASTRA weist darauf hin, dass die genannten Termine wetter- oder baubedingt Änderungen unterliegen können. Es ist daher ratsam, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Die Anpassung der Verkehrsführung wird sorgfältig geplant und durchgeführt, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Die Absenkung der Autobahn ist ein komplexer Eingriff, der eine präzise Planung und Ausführung erfordert. Im Anschluss an die Arbeiten in Wangen an der Aare folgt die zweite Bauphase, die sich auf den Abbau der Lehrgerüste der neuen Autobahnüberführung zwischen Luterbach und Deitingen konzentriert. Diese Arbeiten sind notwendig, um die Überführung vollständig in Betrieb nehmen zu können. Die Nachtarbeiten in dieser Phase sind für folgende Zeiträume geplant: 10. bis 13.

Mai, 17. bis 21. Mai, 26. bis 28. Mai sowie 31. Mai bis 4.

Juni. Auch hier gilt, dass die Arbeiten jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr stattfinden, sonntags jedoch bereits ab 21 Uhr. Während dieser Phasen wird der Verkehr auf der Autobahn zeitweise einstreifig geführt, um die Sicherheit der Arbeiter und der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Auch in dieser Phase ist mit erhöhten Lärm- und Lichtemissionen zu rechnen.

Die provisorischen Brücken bei der Luterbach- und der Schachenstrasse werden während der gesamten Bauzeit geöffnet bleiben, um die Erreichbarkeit der umliegenden Gebiete zu gewährleisten. ASTRA plant zudem im Juni zusätzliche Reservenächte ein, um eventuelle Nacharbeiten durchführen zu können. Diese Reservenächte sollen sicherstellen, dass alle Arbeiten termingerecht abgeschlossen werden können. Die Koordination der Bauarbeiten erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden und Behörden, um die Auswirkungen auf den Verkehr und die Anwohner so gering wie möglich zu halten.

ASTRA bittet um Verständnis für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen und dankt den Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihre Geduld





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