Aufgrund von Gerüstarbeiten und Fahrbahnanpassungen kommt es ab Ende April 2026 auf der A1 zwischen Luterbach und Deitingen zu nächtlichen Spurverengungen. Die Autobahn wird von vier auf sechs Spuren ausgebaut.

Auf der Autobahn A1 zwischen Luterbach und Deitingen sind ab Ende April 2026 umfangreiche Nachtarbeiten geplant, die mit nächtlichen Spurverengung en einhergehen werden. Diese Arbeiten sind Teil des langfristigen Projekts zum Ausbau der A1 zwischen den Verzweigungen Härkingen und Luterbach von vier auf sechs Spuren, einem Vorhaben, das darauf abzielt, die chronische Überlastung dieser wichtigen Verkehr sader zu entlasten.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) informiert darüber, dass in den kommenden Wochen und Monaten mehrere Phasen von Arbeiten durchgeführt werden, die jeweils in der Nacht stattfinden, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Die aktuellen Nachtarbeiten konzentrieren sich zunächst auf den Rückbau von Lehrgerüsten, die im Zuge der Bauarbeiten für die neue Autobahnüberführung zwischen Luterbach und Deitingen errichtet wurden. Diese Rückbauphase wird in mehreren Etappen durchgeführt, um einen sicheren und effizienten Ablauf zu gewährleisten.

Konkret werden die Lehrgerüste im Bereich Wangen entfernt. Die Arbeiten sind zeitlich auf folgende Zeiträume festgelegt: vom Sonntag, 10. Mai, bis Mittwoch, 13. Mai 2026, vom Sonntag, 17.

Mai, bis Donnerstag, 21. Mai 2026, vom Dienstag, 26. Mai, bis Donnerstag, 28. Mai 2026 sowie vom Sonntag, 31.

Mai, bis Donnerstag, 4. Juni 2026. Die Arbeiten finden jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr statt, wobei sonntags der Beginn um 21 Uhr erfolgt. Es ist wichtig zu betonen, dass die provisorischen Brücken im Bereich der Luterbach- und Schachenstrasse während dieser Zeit weiterhin geöffnet bleiben.

Für den Fall unvorhergesehener Verzögerungen oder zusätzlicher Arbeiten sind im Juni auch Reservenächte eingeplant. Die Verkehrsführung wird während der gesamten Bauphase sorgfältig geregelt, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Es ist jedoch mit längeren Reisezeiten und möglichen Staus zu rechnen, insbesondere während der Stoßzeiten. Im Anschluss an den Rückbau der Lehrgerüste werden Absenkungsarbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Bern durchgeführt.

Diese Arbeiten umfassen die Anpassung der Markierungen und Signalisationen sowie das Verschieben von Betonelementen, die zur Trennung von Fahrbahn und Baustelle dienen. Auch diese Arbeiten werden aus Sicherheitsgründen ausschließlich nachts durchgeführt, und zwar vom Sonntag, 26. April, bis Mittwoch, 29. April 2026, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr.

Die genaue Planung und Durchführung der Arbeiten werden von Astra und den beteiligten Baufirmen eng koordiniert, um die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss so gering wie möglich zu halten. Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und gegebenenfalls alternative Routen in Betracht zu ziehen. Astra stellt umfassende Informationen über die Bauarbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen auf seiner Website und über die entsprechenden Verkehrsinformationsdienste bereit.

Ziel des gesamten Projekts ist es, die Kapazität der A1 zu erhöhen, die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Lebensqualität der Anwohner zu erhöhen, indem Lärm und Emissionen reduziert werden. Der Ausbau der A1 ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in der Schweiz und zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region





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