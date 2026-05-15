Nacht-Sperrungen für Bauarbeiten

Um die Bauarbeiten sicher und schnell zu erledigen, werden einzelne Abschnitte nachts gesperrt. Die Strecke Küssnacht – Goldau (Fahrtrichtung Süd) ist ab Montag, 18. Mai, auf Dienstag, 19. Mai 2026, nachts gesperrt. Die Strecke Goldau – Küssnacht (Fahrtrichtung Nord) ist in der Nacht von Dienstag, 19. Mai, auf Mittwoch, 20. Mai 2026, gesperrt. Die Strecke Seewen – Brunnen (Fahrtrichtung Süd) wird ab Mittwoch, 20. Mai, auf Donnerstag, 21. Mai 2026, gearbeitet und die Strecke Brunnen – Seewen (Fahrtrichtung Nord) ist ab Donnerstag, 21. Mai, auf Freitag, 22. Mai 2026, gesperrt.

Um die Arbeiten sicher und speditiv zu erledigen, werden einzelne Abschnitte nachts gesperrt. Von Montag, 18. Mai, auf Dienstag, 19. Mai 2026, ist die Strecke Küssnacht – Goldau (Fahrtrichtung Süd) nachts gesperrt.

In der Nacht von Dienstag, 19. Mai, auf Mittwoch, 20. Mai 2026, ist die Strecke Goldau – Küssnacht (Fahrtrichtung Nord) gesperrt. Von Mittwoch, 20.

Mai, auf Donnerstag, 21. Mai 2026, wird auf der Strecke Seewen – Brunnen (Fahrtrichtung Süd) gearbeitet und von Donnerstag, 21. Mai, auf Freitag, 22. Mai 2026, ist Brunnen – Seewen (Fahrtrichtung Nord) gesperrt





polizeiCH / 🏆 29. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bauarbeiten Nacht-Sperrungen Strecken Sperrung Goldau Küssnacht Seewen Brunnen Umzugsservice Swiss Gmbh Steuersparakademie Banoo Im Rössli Kaufmann Gotthard AG Linda Reinigungen Gmbh

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

13. Mai 2026: Das Wichtigste des TagesLebenslänglich für Femizid von Binningen | Staatsbesuch: Trump will China «öffnen» | USA wollen 4 Milliarden für Patriot-Raketen | Putzfrauen arbeiteten für 5.50 Franken pro Stunde | König Charles eröffnet mitten in Regierungskrise Parlament

Read more »

Meisterfeier des FC Thuns in Thun: Verkehrseinschränkungen und MarschrouteDie Meisterfeier des FC Thuns findet am Freitag, 15. Mai 2026, in Thun statt. Wegen des Besucherandrangs ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, um die Marschroute und die Sperrungen zu umgehen. Die Verkehrssperre gilt von Freitag, 15. Mai 2026, ab 11.00 Uhr bis Samstag, 16. Mai 2026, 6.00 Uhr. Für den motorisierten Individualverkehr und den öffentlichen Verkehr wird das obere Bälliz gesperrt sein. Weitere Informationen auf den Webseiten der Stadt Thun, der STI und des FC Thun.

Read more »

New York und New Jersey verbessern Nahverkehrspreise für WM 2026-Kritik einstürzteDie Kritiken an den hohen Nahverkehrspreisen für die WM 2026 haben diešnjuht drastische Preissenkungen initiiert. Wenige Wochen vor Beginn sollen Hin- und Rückfahrt mit den Shuttlebussen von Manhattan zum Stadion nur noch 20 Dollar kosten. Der Preis für Zugtickets von New Yorks Hauptbahnhof zum Stadion wurde erneut reduziert.

Read more »

'Special Guest' gewinnt den Eurovision School Song Contest 2026Die vier Schulbands 'Replay', 'Special Guest', 'Sua Chua' und 'The Yellow Kangaroos' haben dank vieler Punkte von Jury und Publikum ins Finale des Eurovision School Song Contest 2026 geschafft. Unterstützt von Fans und Familie treten sie live vor der Jury an. Die Jury entscheidet nach einem stimmungsvollen Konzert in der SRF-Live-Stage: Die Band 'Special Guest' aus dem Kanton Luzern gewinnt den Eurovision School Song Contest 2026.

Read more »