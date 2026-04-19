Nachruf: Polo Hofer – Die Stimme der Schweiz ist verstummt

Ein Nachruf auf Polo Hofer, den legendären Erfinder des Schweizer Mundartrocks, der am vergangenen Samstag im Alter von 72 Jahren friedlich eingeschlafen ist. Seine Musik, sein Witz und seine einzigartige Persönlichkeit werden unvergessen bleiben.

Mit Polo Hofer verabschiedet sich die Schweiz von einer ihrer grössten und eigenwilligsten Bühnenpersönlichkeiten. Bekannt als der Urvater des Schweizer Mundartrock s, war Hofer weit mehr als nur ein Musiker. Er war ein Poet, ein Querdenker und ein Mann, der es wagte, Konventionen zu brechen und die deutsche Sprache in einer Art und Weise zu erobern, die bis dahin unvorstellbar schien. Sein Vermächtnis ist geprägt von unzähligen Hits, die bis heute nachhallen, und einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz, die das Publikum von der ersten Sekunde an fesselte.

Sein letztes Album, «Ändspurt», das Anfang 2016 erschien, enthielt die markante Zeile: Man solle ein Gebet auf ihn singen, wenn er gegangen sei. Dieses Gebet, so Hofer einst in einem Interview, solle eine gewisse Lebensfreude ausstrahlen und könne sich einen feierlichen Gospel vorstellen. Nun ist die Zeit für dieses letzte, singende Gebet gekommen. Polo Hofer ist am vergangenen Samstag zuhause im Kreise seiner Liebsten eingeschlafen. Sein Tod kam nicht unerwartet. In den letzten Jahren hatte Hofer mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter Herzbeschwerden, Bauchspeicheldrüsenentzündungen, Diabetes und ein Stimmbandtumor. Doch mit der typischen Zähigkeit des Berner Oberlandes und seinem unverkennbaren, oft auch selbstironischen Humor trotzte er diesen Widrigkeiten. Er pflegte scherzhaft zu erzählen, er habe drei Ärzte, die ihm ständig einredeten, er solle mit dem Trinken aufhören. Doch lieber geniesse er sein Leben, als 87 Jahre alt zu werden. Ein Leben, das nicht immer einfach war, aber stets ein Triumph im geografischen Mikrokosmos der Deutschschweiz, mit Ausnahme von Zürich, wo er bekanntermassen einen schwereren Stand hatte.

Polo Hofer, geboren 1945 in Interlaken, wuchs in einem lebendigen Bergdorf auf, wo er seine Englischkenntnisse durch Gespräche mit Touristen verfeinerte. Nach einer Lehre als Handlithograf in Meiringen, aus der auch erste Auftritte als Louis-Armstrong-Imitator bei den Pfadfindern berichtet werden, traf er auf den Widerstand seiner Eltern, als er seinen Wunsch, Musiker zu werden, äusserte. Seine Mutter meinte nur knapp: «Musiker und erwachsen, das geht beides zusammen nicht.» Sein Vater, der ihn in einer Striptease-Bar mit seiner Band entdeckte, sprach nach einem öffentlichen Eklat zehn Jahre kein Wort mehr mit ihm. Das Militär entliess Hofer frühzeitig, da er als «neurotischer Sonderling» aufgefallen sei. 1968 gründete er mit Polo's Pop Pales eine Band, die, inspiriert von den damals erfolgreichen Dorados, das Ziel hatte, weltberühmt zu werden und Groupies zu sammeln. Obwohl sie durch die Schweiz tourten und auch Auftritte in Deutschland und Paris hatten, blieben die grossen Erfolge aus. 1969 verbrachte Hofer einen Monat im Gefängnis von Witzwil wegen «Sachentziehung». In dieser Zeit, so erzählt er, sei ihm beim Zwiebelsetzen die Idee gekommen, auf Berndeutsch zu texten. Diese wegweisende Idee setzte er ab 1970 mit seiner neuen Band Rumpelstilz in Bern um. Ein Jahr später gründete er die Partei Härdlütli und posierte provokativ nackt auf deren Flugblatt, ein früher Beleg für sein kompromissloses Auftreten und seine Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten. Dies war der Beginn einer Karriere, die ihn zu einer Ikone der Schweizer Musikszene machen sollte, geprägt von Ehrlichkeit, Leidenschaft und einem unerschütterlichen Glauben an seine Kunst, auch wenn diese nicht immer auf ungeteilte Zustimmung stiess





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polo Hofer Mundartrock Schweizer Musik Nachruf Legende

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Aussenpolitik: Debatte über Neutralität und Haltung in unsicheren ZeitenAngesichts globaler Krisen und wiedererstarkter Grossmächte diskutiert die Schweizer Politik über die eigene Haltung. Während die SVP eine strikte Neutralität fordert, verlangt die SP mehr Klarheit und aktive Positionierung. Die Debatte dreht sich um die Interpretation der Neutralität und die Rolle der Schweiz auf der internationalen Bühne.

Read more »

Dropbox integriert KI-Funktionen für ChatGPT zur EffizienzsteigerungDropbox erweitert seine Integration mit ChatGPT um drei neue Apps: die Dropbox App, die Dropbox Dash App und die Reclaim AI Calendar App. Diese Neuerung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit von Teams zu optimieren, indem relevante Inhalte einfacher in KI-gestütte Dialoge eingebunden werden. Anwender können nun direkt in ChatGPT auf Dropbox-Dateien zugreifen, diese vorab betrachten und KI-generierte Inhalte speichern, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Dropbox Dash fasst Inhalte aus über 30 Arbeitsplatzanwendungen zusammen, auf die nun ebenfalls über ChatGPT zugegriffen werden kann. Die Reclaim AI Calendar App vereinfacht die Verwaltung von Kalenderdaten in Google Calendar und Microsoft Outlook. Diese Integrationen versprechen schnellere und nützlichere Antworten sowie die Möglichkeit, Aufgaben direkt in ChatGPT zu erledigen.

Read more »

Die Schattenseiten von Gruppenarbeiten: Wenn vier Schülertypen die Produktivität torpedierenGruppenarbeiten gelten als pädagogisches Ideal, doch vier typische Schülerhaltungen können ihren Erfolg massiv gefährden. Von der überengagierten Klassensprecherin über den destruktiven Störenfried bis hin zur stillen Mitläuferin – diese Dynamiken untergraben den Lernerfolg.

Read more »

Die Schattenseiten der Gruppenarbeit: Vier Schülertypen, die den Erfolg torpedierenGruppenarbeit gilt als pädagogisches Ideal, doch vier typische Schülerpersönlichkeiten können ihre Produktivität und Effektivität erheblich beeinträchtigen. Ein tieferer Einblick in die Dynamik von Klassenzimmern.

Read more »

Berner Milchproduzenten kritisieren C-Milch-System und warnen vor MarktüberangebotDie Vereinigung Berner Milchproduzenten der Cremo-Direktlieferanten warnt vor einer Zuspitzung am Milchmarkt und stellt das Instrument der C-Milch grundsätzlich infrage. Sie kritisiert das aktuelle Milchpreis-Monitoring, da die Last der Krise ungleich verteilt sei und betont die Solidarität, die sie durch die Deklaration von C-Milch geleistet habe. Die fehlende Unterstützung für Proteinexporte und die daraus resultierende Preisbelastung für die Betriebe werden ebenfalls bemängelt.

Read more »

Grünliberale lehnen SVP-Initiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" ab – Debatte über Bevölkerungswachstum und Sorgen der BevölkerungDie Grünliberalen haben sich bei ihrer Delegiertenversammlung einstimmig gegen die Volksinitiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" der SVP ausgesprochen. Mehrere Redner betonten jedoch die Notwendigkeit, die Anliegen der Bevölkerung ernst zu nehmen und überzeugende Gegenargumente zu entwickeln. Die Initiative zielt darauf ab, das Bevölkerungswachstum zu begrenzen und die Schweizer Verfassung zu ändern, um die 10-Millionen-Einwohnergrenze bis 2050 nicht zu überschreiten.

Read more »