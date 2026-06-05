Nachhaltigkeitsbildung: Warum Worte und Taten zusammenwirken müssen

Irene Lampert von der Pädagogischen Hochschule Zürich erklärt im Interview, wie Kindern und Jugendlichen Nachhaltigkeit altersgerecht vermittelt werden kann - und warum Handeln wichtiger ist als reine Wissensvermittlung.

Irene Lampert von der Pädagogischen Hochschule Zürich erforscht, wie nachhaltige Entwicklung im Schulalltag verankert werden kann. Sie betont, dass Worte allein nicht ausreichen - entscheidend sei das konkrete Handeln.

Schon im Vorschulalter entwickeln Kinder ein differenziertes Naturverständnis und erste systemische Denkmuster. Ab etwa sieben Jahren können sie komplexere Zusammenhänge erfassen. Die Forschung zeigt, dass wissenschaftlich nicht adäquate Vorstellungen wie die Verwechslung von Ozonloch und Treibhauseffekt durch reine Wissensvermittlung kaum korrigierbar sind. Daher gilt die Faustregel: vom Nahen und Erlebbbaren zum Abstrakten gehen.

Im Kindergarten stehen Themen wie Wetter, Abfall oder Gruppenleben im Vordergrund, ab der dritten Klasse kommen Wasserkreislauf, Biodiversität oder Konsumfolgen hinzu. Oberstufenschüler können abstrakte Konzepte verstehen und Fragen der Klimagerechtigkeit diskutieren. Wichtig sei, Kindern und Jugendlichen stets Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, statt bei Katastrophenszenarien zu verharren. Konstruktive Hoffnung - also das Anerkennen der Realität plus aktive Lösungssuche - fördere Selbstwirksamkeit und schütte vor Ohnmacht.

Weitere Schutzfaktoren sind Naturkontakt, soziale Einbettung und das Erlauben von Sorgenäußerungen. Frontaler Unterricht über CO₂-Moleküle jedoch verändere weder Einstellungen noch Verhalten. Lehrplan 21 und die altersgerechte Aufbereitung der 17 UNESCO-Nachhaltigkeitsziele böten gute Ansätze. Letztlich gehe es darum, dass Erwachsene als Vorbilder handeln und Klimaängste ernst nehmen, statt sie abzutun.

Die Diskrepanz zwischen gespürter Bedrohung und erlebter Erwachsenenreaktion belaste Kinder mehr als die Wahrheit selbst. Praxisnahe Projekte wie Schulgärten oder lokale Naturvorhaben zeigten, dass junge Menschen sich wirksam einbringen können. Es reiche nicht, nur über Nachhaltigkeit zu sprechen - es müsse im Alltag gelebt werden, damit ein tiefes Verständnis und echtes Engagement wachsen





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