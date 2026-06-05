Nachhaltigkeitsbildung: Warum Taten mehr zählen als Worte

Irene Lampert von der PH Zürich erklärt, wie Kinder und Jugendliche Nachhaltigkeit nicht nur verstehen, sondern auch leben lernen - mit Fokus auf Handlungsmöglichkeiten und konstruktive Hoffnung.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Nachhaltigkeit sbildung weit über reine Informationsvermittlung hinausgeht. Sie muss emotional ansprechen, Handlungsoptionen aufzeigen und in konkreten Erfahrungen verankert sein. Irene Lampert plädiert für einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die kognitive als auch die affektive Ebene berücksichtigt.

Eltern und Lehrkräfte sollten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein und Kinder ermutigen, eigene Ideen einzubringen. Denn letztlich geht es nicht darum, Kindern die Angst zu nehmen, sondern sie zu befähigen, mit komplexen Herausforderungen umzugehen. Die Frage ist nicht, ob wir über Nachhaltigkeit sprechen, sondern wie wir sie leben. Indem wir Kinder als Gestalter ihrer Zukunft ernst nehmen, legen wir den Grundstein für eine Gesellschaft, die ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung zusammendenkt.

Die Integration von Nachhaltigkeit in den Schulalltag ist kein separates Projekt, sondern eine Haltung, die sich durch alle Fächer zieht. Von der Naturerfahrung im Kindergarten bis zur politischen Diskussion in der Oberstufe - jede Altersstufe bietet eigene Zugänge. Wichtig ist, dass Erwachsene geduldig bleiben und den Kindern Zeit geben, eigene Schlüsse zu ziehen. Druck oder Moralisierung sind kontraproduktiv.

Stattdessen sollten wir fragen: Was brauchen Kinder, um in einer sich wandelnden Welt handlungsfähig zu bleiben? Die Antwort liegt in einem Bildungsverständnis, das Wissen mit Werten und Können verbindet





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