Nachhaltigkeitsbildung: Vom Wissen zum Handeln - ein Interview mit Irene Lampert

Irene Lampert, Dozentin an der PH Zürich, erklärt, warum reine Wissensvermittlung in der Nachhaltigkeitsbildung nicht reicht und wie Kinder durch praktische Erfahrungen Selbstwirksamkeit entwickeln können.

Nachhaltigkeitsbildung ist mehr als nur Wissensvermittlung. Irene Lampert, Dozentin und Forscherin an der Pädagogischen Hochschule Zürich, erforscht, wie nachhaltige Entwicklung erfolgreich in den Schulalltag integriert werden kann.

Im Interview erklärt sie, warum reine Fakten oft nicht ausreichen und wie Kinder und Jugendliche echte Handlungskompetenz entwickeln. Bereits im Vorschulalter zeigen Kinder ein erstaunliches Verständnis für Natur und einfache Zusammenhänge. Doch dieses Wissen muss durch direkte Erfahrungen gestützt werden. Lampert betont, dass Erwachsene durch ihr eigenes Verhalten mehr bewirken als durch Worte.

Entscheidend sei immer, was man tue, nicht was man sage. Kinder beobachten genau, ob Erwachsene nachhaltig leben oder nur darüber reden. Diese Diskrepanz kann Verunsicherung und sogar Klimaangst auslösen. Deshalb sei es wichtig, Kindern nicht nur zu erklären, sondern ihnen auch Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Ein Beispiel ist der Schulgarten, wo Kinder erfahren, dass ihr eigenes Tun etwas bewirkt. Solche Erfahrungen stärken die Selbstwirksamkeit und beugen Ohnmachtsgefühlen vor. Im Kindergartenalter stehen Naturerleben und Empathie für Lebewesen im Vordergrund. Kinder lernen, Verantwortung für Pflanzen und Tiere zu übernehmen.

Ab der dritten Klasse werden komplexere Themen wie Wasserkreislauf oder Biodiversität behandelt. Oberstufenschüler diskutieren Klimagerechtigkeit oder analysieren Lieferketten. Laut Lampert lassen sich alle Nachhaltigkeitsthemen altersgerecht vermitteln, entscheidend ist der Komplexitätsgrad. Der Lehrplan 21 bilde viele dieser Themen bereits gut ab.

Hilfreich seien auch die Aufbereitungen der 17 Nachhaltigkeitsziele der Unesco. Ein zentraler Punkt ist der Umgang mit Klimaängsten. Lampert warnt davor, diese zu bagatellisieren. Wenn Kinder Fragen stellen, sollten Erwachsene antworten, ohne zu beschönigen.

Verschweigen schade mehr als es nütze. Stattdessen gelte es, konstruktive Hoffnung zu fördern. Diese erkennt die Realität an, sucht aber aktiv nach Lösungen. Dazu gehören konkrete Projekte wie Kleiderbörsen oder lokale Naturprojekte.

Auch regelmässiger Naturkontakt und soziale Einbindung in Gruppen wirken als Schutzfaktoren. Frontalunterricht über CO2-Moleküle verändere weder Einstellungen noch Verhalten, so Lampert. Nachhaltigkeitsbildung müsse erlebbar sein und zum Handeln anregen. So entsteht eine Generation, die nicht nur weiss, was zu tun ist, sondern auch den Mut und die Fähigkeit hat, es zu tun.

Die Herausforderung ist gross, aber Lampert sieht Chancen: Wenn Kinder früh erfahren, dass sie etwas bewirken können, entstehen positive Kreisläufe. Eltern und Lehrpersonen können dabei eine Schlüsselrolle einnehmen. Wichtig sei, authentisch zu sein und gemeinsam mit den Kindern nach Lösungen zu suchen. Denn letztlich geht es nicht um Perfektion, sondern um einen bewussten und wertschätzenden Umgang mit der Umwelt.

Die Zukunft wird von den Entscheidungen der heutigen Jugend geprägt sein. Mit einer fundierten und erlebnisorientierten Nachhaltigkeitsbildung legen wir den Grundstein für eine lebenswerte Welt. Irene Lamperts Arbeit zeigt, dass es sich lohnt, in diese Bildung zu investieren. Denn sie befähigt Kinder nicht nur, die komplexen Herausforderungen unserer Zeit zu verstehen, sondern auch aktiv an ihrer Bewältigung mitzuwirken.

Die Forschungsergebnisse machen deutlich: Je früher und praktischer die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit erfolgt, desto tiefer verankert sich das Bewusstsein. Deshalb ist es wichtig, schon im Kindergarten mit einfachen, konkreten Erfahrungen zu beginnen. Ein Spaziergang im Wald, das Sortieren von Abfall oder das gemeinsame Kochen mit regionalen Zutaten - all das sind Bausteine, die später ein tiefes Verständnis für globale Zusammenhänge ermöglichen. Lampert fordert eine Bildung, die den ganzen Menschen anspricht: Kopf, Herz und Hand.

Denn nur so können wir die nächste Generation zu verantwortungsvollen und handlungsfähigen Bürgern erziehen. Die Herausforderungen des Klimawandels sind gross, aber mit einer guten Bildung können wir ihnen begegnen. Irene Lampert ist zuversichtlich: Wenn wir jetzt handeln, haben Kinder die Chance, eine nachhaltigere Welt zu gestalten. Diese Botschaft sollte im Zentrum jeder Bildungsarbeit stehen





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