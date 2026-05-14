Nachhaltige Innovationen in Indien: Pflanzenkohle für den Bio-Baumwollanbau

Ein Agronomie-Student erforscht in Zentralindien gemeinsam mit der BioRe Association und Remei India Ltd. den Einfluss von Pflanzenkohle auf die Bodenfruchtbarkeit im biologischen Baumwollanbau.

In der weiten Landschaft Zentralindiens, unweit der Stadt Kasrawad, entfaltet sich ein spannendes Forschungsprojekt, das die Zukunft des biologischen Baumwollanbaus maßgeblich beeinflussen könnte. Im Zentrum dieser Initiative steht die Zusammenarbeit zwischen der BioRe Association und Remei India Ltd. Ziel ist es, die Bodenfruchtbarkeit und die allgemeine Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft durch den gezielten Einsatz von Pflanzenkohle zu steigern.

Diese Kohle wird aus einfachen Ernterückständen gewonnen und soll insbesondere Kleinbauern und Kleinbäuerinnen dabei unterstützen, ihre Erträge im Bereich des ökologischen Baumwollanbaus zu sichern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Viele Konsumenten in der Schweiz kommen bereits indirekt mit diesen Bemühungen in Kontakt, wenn sie bei Coop Kleidung der Marke Naturaline kaufen, die das Label bioRe Sustainable Textiles trägt. Hinter jedem dieser Kleidungsstücke steht eine Lieferkette, die auf Fairness und ökologischer Verantwortung basiert.

Die praktische Umsetzung dieses Vorhabens erfolgt auf einem Campus, der trotz seiner Funktion als Forschungsstätte beinahe wie ein luxuriöses Ferienresort wirkt, komplett mit eigenen Gartenanlagen, Gemeinschaftsküchen und Sitzungsräumen. Doch die Idylle wird durch die extremen klimatischen Bedingungen kontrastiert. Die Hitze in dieser Region ist beinahe erdrückend und fühlt sich für Außenstehende oft wie ein Aufenthalt in einem glühenden Ofen an.

Bei Temperaturen, die bereits zu Beginn des Aufenthalts bei 43 Grad Celsius liegen und im weiteren Verlauf des Sommers auf bis zu 49 Grad ansteigen können, wird jede körperliche Arbeit zu einer Herausforderung. Die Sonne steht mittags fast im Zenit und verlangt den Forschern und Landwirten alles ab, was die Phase der Akklimatisierung zu einem essenziellen Teil des Ankommens macht.

Ein wesentlicher Teil der Forschung befasst sich mit der Untersuchung des Effekts von Pflanzenkohle, die mit verschiedenen Düngemitteln angereichert wurde, auf die Entwicklung der Baumwollpflanzen. Die Herstellung dieser Kohle erfolgt durch einen Prozess namens Pyrolyse. Dabei wird Biomasse, in diesem Fall die Reste der Baumwollernte, in einem speziell angelegten trichterförmigen Loch schichtweise verbrannt. Durch die Bauweise des Lochs gelangt nur sehr wenig Sauerstoff an das Material, wodurch die Biomasse nicht vollständig verbrennt, sondern verkohlt.

Sobald der Prozess abgeschlossen ist, wird die glühende Masse mit Wasser gelöscht, wodurch die stabile Pflanzenkohle entsteht. Dieser einfache, aber effektive Prozess verwandelt landwirtschaftliche Abfälle in einen wertvollen Bodenverbesserer, der Kohlenstoff langfristig im Boden bindet. Neben den wissenschaftlichen und technischen Aspekten spielt die menschliche Komponente eine zentrale Rolle. Die Kommunikation mit dem lokalen Team gestaltet sich anfangs schwierig, da die Sprachbarriere zwischen Englisch und Hindi größer ist als erwartet.

Oft müssen Anweisungen mehrfach wiederholt oder durch Mimik, Gestik und Visualisierungen ergänzt werden, um ein gemeinsames Verständnis zu erreichen. Trotz dieser Hürden herrscht eine Atmosphäre von großer Herzlichkeit und gegenseitigem Respekt. Das lokale Team, das seit über zwei Jahrzehnten in Bereichen wie Gesundheit, Bildung und ökologischem Saatgut arbeitet, nimmt den ausländischen Gast mit Humor und Offenheit auf.

Der Austausch über die jeweiligen Heimatländer und die kleinen kulturellen Unterschiede, wie etwa das Selbstdrehen von Zigaretten oder die ersten zaghaften Versuche, Hindi zu sprechen, schweißt die Gruppe schnell zusammen. Dieses Praktikum, das im Rahmen eines Agronomiestudiums absolviert wird, verdeutlicht, wie wichtig die Verbindung von akademischer Forschung und praktischer Anwendung vor Ort ist. Die Kombination aus Bodenkunde, Klimaschutz und sozialer Unterstützung für Kleinbauern zeigt einen ganzheitlichen Ansatz für eine nachhaltige Zukunft der Textilproduktion.

Die Zuversicht ist groß, dass die Ergebnisse der Feldversuche dazu beitragen werden, die Lebensgrundlagen der Menschen in Zentralindien zu verbessern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck der globalen Baumwollindustrie zu verringern





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