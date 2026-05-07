Nachhaltige Agrarökologie in Solothurn: Brücken zwischen Hof und Teller bauen

Mit den Living Labs und der Plattform Taste the Future schafft das Projekt Agrarökologie Schweiz neue Synergien für eine ressourcenschonende Landwirtschaft und bewusstes Konsumverhalten im Kanton Solothurn.

Im Kanton Solothurn wird derzeit ein wegweisendes Projekt vorangetrieben, das die Brücke zwischen der landwirtschaftlichen Produktion und dem täglichen Konsumverhalten schlagen soll. Unter dem Leitmotiv 'Vom Hof bis zum Teller und darüber hinaus' setzt das Programm Agrarökologie Schweiz neue Impulse, um ein nachhaltiges Ernährungssystem zu etablieren.

Ein zentraler Bestandteil dieser Initiative ist die Schaffung sogenannter Living Labs, also lebender Labore, in denen theoretische Ansätze der ökologischen Landwirtschaft in die praktische Anwendung überführt werden. Koordiniert wird dieses umfangreiche Vorhaben durch das Institut für Agrarökologie, welches in enger Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Beratungsstellen und den direkt beteiligten Landwirten agiert. Das Ziel ist es, ressourcenschonende Produktionsmethoden zu entwickeln, die nicht nur die Umwelt entlasten, sondern gleichzeitig die ökonomische Produktivität der Betriebe sichern.

Insgesamt zehn landwirtschaftliche Betriebe im Kanton Solothurn wurden für diese Rolle als Living Labs ausgewählt. Die Auswahl war laut Annika Winzeler vom Amt für Landwirtschaft des Kantons Solothurn anspruchsvoll, da das Interesse der Produzenten enorm gross war. Diese Betriebe sind über den gesamten Kanton verteilt, vom Biohof Gossliwil im Bucheggberg über den Unterfeldhof im Wasseramt bis hin zu verschiedenen Betrieben in den Bezirken Dorneck und Thierstein.

Ein Beispiel für die praktische Umsetzung ist der Ettershof in Selzach, wo speziell in der Walnusskultur neue, ressourcenschonende Wege erprobt werden. Auch die Übergabe von Betrieben an die nächste Generation, wie es bei Marianne und Felix Jaggi auf dem Biohof Gossliwil geschieht, spielt eine Rolle in der langfristigen Strategie des Projekts. Die teilnehmenden Höfe dienen als Reallabore, in denen innovative Kompostierungsmethoden im Stall getestet, Futterhecken gepflanzt oder die Haselnussernte optimiert werden.

Damit wird die Landwirtschaft für die breite Bevölkerung erlebbar gemacht und ein direkter Dialog zwischen Erzeugern und Verbrauchern gefördert. Parallel zu den Innovationen auf den Feldern wurde mit Taste the Future eine digitale und soziale Plattform lanciert, die sich gezielt an die Konsumentenseite richtet. Das Ziel ist der Aufbau einer Gemeinschaft von rund 150 engagierten Personen aus dem Kanton Solothurn und der näheren Umgebung.

Diese Teilnehmenden sollen nicht nur passive Beobachter sein, sondern sich aktiv durch Workshops und Besuche auf den Living Labs einbringen. Ein besonderes Highlight ist dabei eine App, über die die Nutzer zweimal jährlich ihre Mahlzeiten fotografisch dokumentieren. Auf dieser Basis erhalten sie individuelle Rückmeldungen zu ihrem Ernährungsverhalten, wobei die Empfehlungen der Schweizer Lebensmittelpyramide als Referenz dienen.

Salome Garo, Projektleiterin Konsum am Institut für Agrarökologie, betont dabei ausdrücklich, dass es nicht um Verzicht, sondern um gemeinsames Lernen, Austausch und vor allem um Genuss gehen soll. Die Reduktion von Lebensmittelverschwendung ist ein weiteres Kernziel dieser Konsumenteninitiative. Das gesamte Projekt Agrarökologie Schweiz ist eine langfristig angelegte Investition in die Zukunft der regionalen Ernährungssicherung. Finanziert wird das Vorhaben durch eine Kooperation zwischen dem Bund, dem Kanton Solothurn sowie verschiedenen Stiftungen.

Die Laufzeit ist bis zum Jahr 2030 angesetzt, wobei der Fokus bewusst auf der Region Solothurn liegt, um hier skalierbare Modelle für eine ökologische Transformation der Landwirtschaft zu schaffen. Indem ökologische, ökonomische und soziale Aspekte miteinander verknüpft werden, soll ein System entstehen, das sowohl den Planeten schont als auch die lokale Landwirtschaft stärkt.

Die ersten Workshops und Datenerhebungen starteten bereits im Juni, und Interessierte können sich über die Plattform anmelden, um Teil dieser zukunftsweisenden Bewegung zu werden und die Ernährung von morgen aktiv mitzugestalten





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