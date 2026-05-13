Nachbarschaftsstreit eskaliert schnell in der Schweiz

Ein aktueller Fall aus dem Kanton Schwyz zeigt, wie schnell ein Nachbarschaftsstreit eskalieren kann. Eine Frau wurde kürzlich per Strafbefehl wegen Tätlichkeit verurteilt, nachdem sie im November 2025 ihre Nachbarin absichtlich mit kaltem Wasser übergossen hatte. Zudem hielt die 81-Jährige ihren Hund so, dass dieser die anderen Nachbarn ab Juli 2025 an insgesamt 41 Nächten am Stück – teilweise mehrmals pro Nacht – durch lautes Bellen belästigte.

Nachbarschaftskonflikte gehören in der Schweiz zum Alltag. Doch nicht jede Störung ist auch rechtlich unzulässig. Ein aktueller Fall aus Schwyz zeigt, wie schnell aus Ärger ein Strafverfahren werden kann.

Eine Frau wurde kürzlich per Strafbefehl wegen Tätlichkeit verurteilt, nachdem sie im November 2025 ihre Nachbarin absichtlich mit kaltem Wasser übergossen hatte. Zudem hielt die 81-Jährige ihren Hund so, dass dieser die anderen Nachbarn ab Juli 2025 an insgesamt 41 Nächten am Stück – teilweise mehrmals pro Nacht – durch lautes Bellen belästigte. Mit diesen Taten machte sie sich des mehrfachen Verstosses gegen das Hundegesetz schuldig.

Die Schwyzer Staatsanwaltschaft sprach deshalb eine Busse von 2000 Franken aus, dazu kommen Verfahrenskosten von 700 Franken. Begleicht sie die Summe nicht, muss sie 20 Tage hinter Gitter verbringen. Der Fall zeigt exemplarisch, wie emotional Konflikte unter Nachbarn werden können – und dass daraus schnell juristische Probleme entstehen. Doch was gilt in der Schweiz eigentlich als übermässige Störung?

Das Nachbarrecht im Zivilgesetzbuch sagt: Niemand darf sein Eigentum so nutzen, dass andere unzumutbar beeinträchtigt werden. Was das in der Praxis konkret bedeutet, zeigen nachfolgende Beispiele





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