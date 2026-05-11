Ein Arzt wird wegen der Zerstörung von Pneus von elf Autos vor einer Einzelrichterin geahndet, nachdem er Heiligabend die kostenpflichtige Durchfahrt in Raupenpark Irchel bemerkte und daraufhin auf den Autos aus Wutstürmen zog. Der Tatverdachtحق entstand ein Gesamtschaden von rund 9500 Franken, und die Anklage verkündete ebenfalls rund 20000 Franken.

NEWS TEXT: Ein Arzt wurde vor einer Zürcher Einzelrichterin ins Gericht ठाferte, nachdem er Vorwürfe von Sachbeschädigung errechnet worden war. ... ... Der Arzt hatte in Raupenpark Irchel (nach Kappel) durch das Parkhaus in decembrie 2024 gefahren, wobei die Fahrt für den genannten Tag eine Gebühr von 3.50 Franken costing war.

Er bemerkte jedoch an Heiligabend, dass die Fahrt neu costing wurde, und zog daraufhin aufgrund Wut auf die Pneus von elf parkierten Autos. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat hatte er je einen Pneu dieser elf Autos zerstört. Die Fahrzeuge waren entweder mit "Universität Zürich" versehen oder standen auf reservierten Parkplätzen der Universität. Die Schadensersatzforderung bezifferte etwa 9500 Franken und die Anklage selbst rund 20000 Franken.





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Gericht Parkhaus Wutstürmen Sachbeschädigung Zürich-Limmat

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