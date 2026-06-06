Nach Ruag-Lösegeldzahlung: Experten warnen vor erhöhtem Angriffsrisiko für Schweizer Firmen

Nachdem die Ruag für ihre US-Tochter Lösegeld gezahlt hat, warnen Cybersecurity-Experten vor einer möglichen Zunahme von Erpressungsangriffen auf Schweizer Unternehmen. Die Zahlung könnte als Signal für Kriminelle dienen, dass sich solche Attacken lohnen. Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit, ob gestohlene Daten wirklich gelöscht werden.

Schweizer Firmen könnten nach der Ruag -Zahlung stärker ins Visier von Erpressern geraten, warnen Experten. Die Hackergruppe Akira hatte im Herbst Daten der Ruag -Tochterfirma Ruag LLC in den USA gestohlen und Lösegeld erpresst.

IT-Experte Marc Ruef betont, dass ein echtes 'Zurückerhalten' gestohlener Daten technisch nicht möglich sei, da stets Kopien existieren können. Ruag bestätigt, habe man einen 'kleineren Betrag' bezahlt und 'alle Daten zurückerhalten'. Macht diese Lösegeldzahlung Schweizer Unternehmen nun anfälliger für weitere Angriffe? Zwei Cybersecurity-Experten ordnen ein.

Gehackt wurden die Systeme der Ruag-Tochterfirma Ruag LLC in den USA. Doch wie gelingt es Hackern, in die Systeme eines sicherheitsrelevanten Konzerns einzudringen? Wie Akira im konkreten Fall vorging, ist nicht bekannt. Laut Cybersecurity-Experte Candid Wüest nutzen solche Gruppen häufig Schwachstellen in Netzwerksystemen wie Firewall‑ und VPN‑Lösungen.

'Die Gruppe Akira verwendet auch gerne gestohlene Passwörter, etwa aus Phishing‑E-Mails, um sich so Zugang zu den Systemen zu verschaffen. ' Dafür genüge es bereits, wenn die Zielfirma ein System schlecht konfiguriert habe oder dieses nicht auf dem aktuellen Stand sei. Cybersecurity-Experte Candid Wüest sagt: 'In einem solchen Fall verlässt man sich auf das Wort der Cyberkriminellen und hofft, dass sie ihre Zusagen einhalten.

' Jürg Rötheli sagte, man habe 'alle Daten zurückerhalten'. Doch lässt sich nachweisen, dass keine Kopien der gestohlenen Daten mehr existieren? Nein, sagt IT-Expertin Marc Ruef: 'Das 'Zurückerhalten von Daten' ist technisch nicht möglich, da es sich sowohl beim Diebstahl als auch bei der späteren Bereitstellung immer nur um Kopien handelt.

' Es sei daher denkbar, dass die Täter auf das Vernichten der gestohlenen Daten verzichten und sie trotz Zahlung behalten. Dieses Risiko bestätigt auch Wüest.

'In einem solchen Fall verlässt man sich auf das Wort der Cyberkriminellen und hofft, dass sie ihre Zusagen einhalten. ' Beide Experten weisen allerdings darauf hin, dass Ransomware-Gruppen ein Interesse daran haben, als verlässliche 'Geschäftspartner' wahrgenommen zu werden. 'Ihre Erfolgsaussichten für Zahlungen steigen, wenn Opfer glauben, dass Abmachungen eingehalten werden', so Ruef. Gleichzeitig betont er, dass das Geschäftsmodell dieser Gruppen auf 'Lug und Betrug' beruhe.

'Gerade wenn sich Gruppierungen auflösen oder neu formieren, ist es nicht unüblich, dass frühere Abmachungen ignoriert werden. Es verbleibt also immer ein Restrisiko, dass die Daten später doch noch irgendwo auftauchen', sagt Ruef. Macht die nun öffentlich bekannte Lösegeldzahlung die Ruag zu einem attraktiveren Ziel für weitere Angriffe?

'Definitiv. Es ist das beste Signal an Kriminelle: 'Hier lohnt es sich, etwas zu holen'', sagt Ruef. Und auch Wüest betont: 'Ransomware‑Gruppen merken sich, welche Opfer bezahlen.

' Es sei demnach keine Seltenheit, dass solche Unternehmen erneut angegriffen werden. 'Letztlich geht es den Angreifern um maximale Gewinne', so der Experte. Der Bund rät Firmen grundsätzlich von Lösegeldzahlungen ab. Welche Glaubwürdigkeit hat diese Empfehlung jetzt noch?

Aus technischer und sicherheitspolitischer Sicht sei diese Empfehlung weiterhin absolut richtig, sagt Wüest.

'Am Ende entscheidet jedoch jede Firma im eigenen Interesse und unter enormem Zeit‑ und Geschäftsdruck, ob sie trotzdem zahlt. Gerade bei kritischen Infrastrukturen oder sensiblen Daten geraten Verantwortliche schnell in einen Zielkonflikt zwischen Prinzipien, Verfügbarkeit und möglichem Schaden.





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