Nach Orbans Abwahl: EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine rücken näher

Mit dem Ausscheiden Viktor Orbans als ungarischer Regierungschef wird der Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine erwartet. EU-Ratspräsident Costa betont die Notwendigkeit, die ersten Verhandlungskapitel zu eröffnen, während Selenskyj die schnelle EU-Integration bekräftigt.

Mit dem Ausscheiden Viktor Orban s als ungarischer Regierungschef zeichnet sich ein rascher Beginn der ersten Runde von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine ab. Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Wendepunkt in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine , die seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs um ihre europäische Zukunft ringt.

EU-Ratspräsident António Costa betonte zum Auftakt eines informellen EU-Gipfels in Zypern die Notwendigkeit, nach vorn zu blicken und den nächsten logischen Schritt zu gehen: die Eröffnung der ersten Verhandlungskapitel für den EU-Beitritt der Ukraine. Diese Entscheidung, die lange Zeit durch ungarische Einwände blockiert wurde, signalisiert ein neues Momentum und eine verstärkte Unterstützung für die europäische Integration der Ukraine innerhalb der EU.

Die Blockadehaltung Orbans basierte auf der Behauptung, ein Beitritt der Ukraine berge erhebliche Risiken für die Stabilität und Funktionsweise der Europäischen Union. Er argumentierte mit potenziellen wirtschaftlichen Belastungen, politischen Spannungen und der Gefahr einer Ausweitung des Konflikts mit Russland. Diese Bedenken wurden jedoch von den meisten EU-Mitgliedstaaten nicht geteilt, die die Notwendigkeit einer solidaren Unterstützung der Ukraine und ihrer europäischen Perspektive betonten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte in Zypern den unerschütterlichen Willen seines Landes, so schnell wie möglich der Europäischen Union beizutreten. Er unterstrich die strategische Bedeutung der EU-Integration für die Zukunft der Ukraine und betonte die Notwendigkeit einer beschleunigten Beitrittsperspektive. Selenskyj hatte sich selbst das ambitionierte Ziel gesetzt, die Beitrittsverhandlungen bis Ende 2028 abzuschliessen, ein Zeitrahmen, der jedoch angesichts der Komplexität des Prozesses und der erforderlichen Reformen in der Ukraine als äusserst herausfordernd gilt.

Die Erfahrungen mit anderen Beitrittskandidaten, wie beispielsweise der Türkei, zeigen, dass der Weg zur EU-Mitgliedschaft langwierig und mit zahlreichen Hindernissen verbunden sein kann. Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wurden bereits 2005 aufgenommen, sind aber aufgrund von anhaltenden Rückschritten in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte derzeit vollständig zum Erliegen gekommen. Dies unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung der EU-Kriterien und der Durchführung umfassender Reformen für einen erfolgreichen Beitrittsprozess.

Die Ukraine muss nachweisen, dass sie die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, um den Standards und Werten der Europäischen Union zu entsprechen. Der Prozess der EU-Beitrittsverhandlungen ist in sechs Themenbereiche unterteilt, die insgesamt 32 Abschnitte, sogenannte Cluster oder Kapitel, umfassen. Diese Bereiche decken ein breites Spektrum an Themen ab, darunter Wirtschaft, Finanzen, Justiz, innere Sicherheit, Umwelt und Aussenpolitik. Die Eröffnung und Schliessung jedes einzelnen Clusters erfordert die einstimmige Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten.

Dies bedeutet, dass jedes Land die Möglichkeit hat, den Fortschritt der Verhandlungen zu bewerten und gegebenenfalls Bedenken zu äussern. Selenskyj versicherte, dass die Ukraine bereit sei, die ersten Cluster zu eröffnen und den Verhandlungsprozess aktiv voranzutreiben. Die bevorstehenden Verhandlungen werden eine enorme Herausforderung für beide Seiten darstellen. Die Ukraine muss umfassende Reformen durchführen, um ihre Institutionen zu stärken, Korruption zu bekämpfen und ihre Wirtschaft an die EU-Standards anzupassen.

Die Europäische Union muss ihrerseits bereit sein, die Ukraine auf diesem Weg zu unterstützen und ihr die notwendige finanzielle und technische Hilfe zukommen zu lassen. Der erfolgreiche Abschluss der Beitrittsverhandlungen würde nicht nur die europäische Integration der Ukraine stärken, sondern auch ein starkes Signal an Russland senden und die Werte der Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in Europa verteidigen





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