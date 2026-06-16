Nach Nein zur 10-Millionen-Initiative: Rückenwind für Bilateralen III - Parteichefs uneins über Ständemehr

Eine Leewas-Umfrage zeigt 46 Prozent Zustimmung für das EU-Vertragspaket. SVP und FDP fordern ein Ständemehr, SP und Mitte sind gespalten.

Die Ablehnung der 10-Millionen-Initiative durch das Schweizer Stimmvolk hat den Befürwortern des EU-Vertragspakets, das als Bilaterale III bezeichnet wird, neuen Rückenwind verliehen. Laut einer aktuellen Leewas-Umfrage im Auftrag von 20 Minuten und Tamedia befürworten 46 Prozent der Befragten das Vertragspaket, während 40 Prozent es ablehnen.

Besonders umstritten ist dabei die Frage nach dem Ständemehr, also der Notwendigkeit einer doppelten Mehrheit von Volk und Kantonen. Während SVP-Chef Marcel Dettling und FDP-Co-Chef Benjamin Mühlemann auf einem Ständemehr bestehen, lehnt SP-Co-Chef Cédric Wermuth dies entschieden ab. Die Diskussion über das Ständemehr spaltet nicht nur die Parteien, sondern auch die Rechtswissenschaft.

Sicher ist, dass eine Abstimmung mit Ständemehr die Hürden für das Vertragspaket deutlich erhöhen würde, da es nicht nur eine Mehrheit der Stimmen, sondern auch eine Mehrheit der Kantone benötigt. Das Ergebnis der Umfrage hat im Bundeshaus eingeschlagen, denn die Abstimmung über die Bilateralen III wird voraussichtlich die wichtigste der nächsten Jahre sein. Die Reaktionen der Parteipräsidenten von SVP, SP, FDP und Mitte zeigen die tiefen Gräben in der Frage des Verhältnisses zur Europäischen Union.

SVP-Chef Marcel Dettling zeigt sich erfreut darüber, dass 80 Prozent der Befragten eine Volksabstimmung über die Verträge wünschen. Er betont, dass dies völlig richtig sei, da das Ja-Lager die Verträge durch das Parlament peitschen und am Volk vorbeischleusen wolle. Dettling warnt davor, dass der sogenannte Unterwerfungsvertrag die Schweizer Selbstbestimmung und die direkte Demokratie aushebeln würde. Nach einem Ja hätte die Schweiz nichts mehr zu sagen und müsste jährlich Milliarden nach Brüssel zahlen.

Deshalb sei es völlig klar, dass für einen so weitreichenden EU-Vertrag eine obligatorische Volksabstimmung mit Ständemehr notwendig sei. Dettling kündigt an, für das Ständemehr zu kämpfen, um die Interessen der Schweiz zu wahren. Ganz anders sieht dies SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. Er freut sich über die mehrheitliche Zustimmung zu den Bilateralen III, die durch das Nein zur 10-Millionen-Initiative bestätigt worden sei.

Wermuth fordert FDP und Mitte auf, ihre Blockade im Ständerat aufzugeben, insbesondere in Bezug auf die laufende Ständemehr-Diskussion. Die Verfassung gebe klar vor, wann das doppelte Mehr von Volk und Ständen notwendig sei, was bei den Bilateralen III mit Sicherheit nicht der Fall sei. Wermuth wirft der SVP und ihren Verbündeten vor, Angst vor dem Volksmehr zu haben, weil sie wüssten, dass das Volk stabile Beziehungen mit der EU wolle.

Das Ständemehr sei nur ein Vorwand, um die Verträge zu verhindern. Der Aargauer SP-Mann setzt sich daher für eine einfache Volksabstimmung ohne Ständemehr ein. FDP-Co-Präsident Benjamin Mühlemann interpretiert das Nein zur SVP-Initiative als Bekenntnis zur politischen Stabilität. Das Stimmvolk erkenne den Wert der Bilateralen I und II an, sei es die Personenfreizügigkeit für unseren Wohlstand oder Schengen/Dublin für unsere Sicherheit.

Mühlemann warnt jedoch davor, voreilige Schlüsse in Bezug auf das EU-Paket zu ziehen. Die Vor- und Nachteile würden derzeit im Parlament sorgfältig geprüft. Aus seiner persönlichen Sicht tangieren die Abkommen die verfassungsmässige Ordnung deutlich, weshalb eine solche Änderung nur durch den Verfassungsgeber - also durch Volk und Stände - legitimiert werden könne. Mühlemann plädiert daher für ein Ständemehr, obwohl sich die FDP-Delegierten im Oktober mehrheitlich dagegen ausgesprochen hatten.

Dieser interne Zwiespalt zeigt die Komplexität der Thematik. Auch die Mitte-Partei ist in der Frage des Ständemehrs gespalten. Parteipräsident Philipp Matthias Bregy hält sich zurück und mahnt zuerst eine seriöse inhaltliche Diskussion im Parlament an, ohne taktische Spiele. Er betont, dass die Bilaterale III nicht besser seien als der Status quo, aber ohne die neuen Verträge werde es den Status quo wohl nicht mehr geben.

Bregy fordert eine transparente und ehrliche Diskussion über Zuwanderung und das Verhältnis zur EU, ohne Hurra-Politik. Die Debatte über die Bilateralen III werde die politische Landschaft der Schweiz in den kommenden Jahren prägen und die Weichen für die Zukunft des bilateralen Wegs stellen. Die Standpunkte der Parteichefs verdeutlichen, dass die Auseinandersetzung um das EU-Vertragspaket und das Ständemehr erst am Anfang steht





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