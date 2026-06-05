Nach Messerangriff von Winterthur: Debatte um mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden

Der Messerangriff von Winterthur hat die Diskussion über den Informationsaustausch und die Kompetenzen des Nachrichtendienstes neu entfacht. Eine Umfrage zeigt gespaltene Meinungen in der Bevölkerung.

Der Messerangriff von Winterthur hat eine grundlegende gesellschaftliche Debatte neu entfacht: Soll der Informationsaustausch zwischen Psychiater n, Ärzten und Sicherheitsbehörden ausgeweitet werden? Soll der Nachrichtendienst des Bundes zusätzliche Kompetenzen erhalten?

Eine nicht-repräsentative Umfrage der dialog-Community zeigt, dass rund 55 Prozent der Teilnehmenden eine Ausweitung der Befugnisse für Sicherheitsorgane befürworten, auch wenn dies zu Lasten der Persönlichkeitsrechte geht. Die Befürworter argumentieren, der Schutz der Allgemeinheit habe Vorrang vor den Rechten einzelner Individuen. Ein Nutzer mit dem Pseudonym Penseur Curieux meint, es müsse eine Interessenabwägung geben, die nicht das Interesse des Täters auf ein Podest stelle zum Nachteil des Opfers.

Auch Alice Bodmer spricht sich für eine Priorisierung des Schutzes aller Bürger aus, insbesondere wenn der Austausch von Daten den Vorfall in Winterthur hätte verhindern können. In Sicherheit zu leben gehöre schliesslich auch zu den Grundrechten. Die gegenteilige Position vertreten Nutzer wie Philippe R, der warnt, dass eine übermässige Verstärkung der Kontrollbefugnisse die individuellen Freiheiten beeinträchtige. Der Schutz der individuellen Rechte sei grundlegend für das Funktionieren einer Demokratie.

Zudem werde es eine unausgeglichene Person immer schaffen, durch jedes Sicherheitssystem zu schlüpfen. Deshalb rufen viele Nutzer dazu auf, nicht voreilig neue Gesetze zu fordern, sondern zunächst den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Dario Mosberger betont die Notwendigkeit einer gesunden Gesellschaft mit gemeinsamen Werten und Rücksichtnahme. Re Think ergänzt, dass der Ruf nach mehr Überwachung reflexhaft laut werde, aber ein Überwachungsstaat die Grenzen immer weiter verschiebe und irgendwann auch unbescholtene Bürger überwache.

Parallel zu dieser Debatte hat der Nationalrat über die Teilrevision des Nachrichtendienstgesetzes beraten. Mit 111 zu 40 Stimmen bei 21 Enthaltungen stimmte die grosse Kammer der Vorlage zu, die dem Nachrichtendienst des Bundes zusätzliche Kompetenzen einräumt. Die Nein-Stimmen kamen von Grünen und SP, die Enthaltungen mehrheitlich aus der SP-Fraktion. Neu sollen Überwachungsmassnahmen wie das Abhören von Telefongesprächen oder die Durchsuchung von Räumen auch im Kampf gegen gewalttätigen Extremismus möglich sein.

Bislang waren solche genehmigungspflichtigen Massnahmen nur bei Terrorismus, Spionage oder Angriffen auf kritische Infrastrukturen erlaubt. Der Bundesrat begründet die Revision mit der veränderten Bedrohungslage seit 2020. Die Linke lehnte das Vorhaben ab, ein Nichteintretensantrag der Grünen blieb aber erfolglos. Auch diverse Minderheitsanträge von SP und Grünen scheiterten.

Nun muss der Ständerat über die Vorlage befinden. In der Community gibt es Zustimmung, aber auch die Forderung nach klaren rechtlichen Leitplanken und Aufsichtssystemen. Andreas Mitdenker betont, dass die Sicherheitsorgane einer klaren Kontrolle unterzogen sein müssen, letztlich aber persönliche Rechte dem Gemeinwohl untergeordnet werden müssten - eine Frage demokratischer Entscheidungsprozesse. Die Debatte zeigt, wie schwierig der Ausgleich zwischen Sicherheit und Freiheit in einer offenen Gesellschaft ist





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