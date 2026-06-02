Nach Brandkatastrophe: Initiative Phoenix gegründet und Runder Tisch beschlossen

Fünf Monate nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana wird der Verein Initiative Phoenix ins Leben gerufen, um Opfer zu unterstützen und medizinische Zusammenarbeit zu fördern. Gleichzeitig beschließt der Ständerat eine Bundesbeteiligung an Vergleichen, und die Staatsanwaltschaft nimmt einen früheren Brandfall unter die Lupe.

Fünf Monate nach der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation im Walliser Ferienort Crans-Montana wurde der Verein Initiative Phoenix gegründet. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, Brandopfer zu unterstützen, medizinische Innovationen in der Behandlung von Brandverletzten zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Fachärztinnen und Fachärzten in der Versorgung von Schwerbrandverletzten zu erleichtern.

Zudem engagiert sich der Verein für wissenschaftliche, humanitäre und soziale Aktivitäten zugunsten von Opfern schwerer Unfälle. Initiator ist der in Crans-Montana lebende belgische plastische Chirurg Johann Wary. Ein medizinisches Gremium aus sechs belgischen und Schweizer Ärzten, darunter Experten des Universitätsspitals CHUV in Lausanne, begleitet die Initiative. Geplant sind Gespräche unter Spezialisten, um Empfehlungen für Betroffene und deren Angehörige zu erarbeiten, sowie die Ausarbeitung therapeutischer Richtlinien, die die Betroffenen nach eigenem Ermessen nutzen können.

Parallel dazu beschloss der Ständerat, dass sich der Bund mit maximal 20 Millionen Franken an Vergleichen beteiligen kann, die aus dem Runden Tisch zur Brandkatastrophe von Crans-Montana hervorgehen. Die kleine Kammer genehmigte mit 36 zu 7 Stimmen bei zwei Enthaltungen einen entsprechenden Passus im Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen. Noch offen sind Detailbestimmungen, etwa welche Voraussetzungen für die Bundesbeteiligung im Gesetz festgelegt werden sollen; diese müssen nun im Nationalrat beraten werden.

Das Gesetz ist damit noch nicht abschließend behandelt. Der vom Bund als Vermittler eingesetzte Laurent Kurth, ehemaliger Neuenburger Staatsrat, soll innerhalb von zwei Jahren eine einvernehmliche Lösung zwischen den Beteiligten anstreben. Sein Ziel ist es, eine außergerichtliche Einigung zu erreichen, um langwierige Zivilprozesse zu vermeiden, die bis zu 15 Jahre dauern könnten. Kurth betont, dass seine Rolle darin besteht, zwischen den Parteien zu vermitteln, sofern diese freiwillig teilnehmen.

Er arbeitet seit fünf Wochen an dem Dossier, ohne sich in die Details des laufenden Strafverfahrens einzumischen. Während die Aufarbeitung der Brandkatastrophe vom 18. Dezember 2023 in der Bar Le Constellation weiterläuft, untersucht die Walliser Staatsanwaltschaft einen weiteren Brandfall, der mit demselben Betreiberpaar in Verbindung steht. Ende Februar 2024 war das Restaurant Vieux Chalet, das wie Le Constellation dem Ehepaar Moretti gehört, in Brand geraten.

Rund 40 Feuerwehrleute löschten das Feuer. Zunächst ging die Staatsanwaltschaft von einem technischen Defekt aus und schloss den Fall im April 2024 ab, da keine Hinweise auf eine Straftat vorlagen. Nach einem Bericht der Geldwäscherei-Meldestelle des Bundesamts für Polizei wurde das Dossier jedoch wieder aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat der Kantonspolizei Ende April einen Ermittlungsauftrag erteilt, um zu prüfen, ob Verdachtsmomente des Bundesamts für Polizei zutreffen.

Im Zentrum steht die Frage, ob Jacques Moretti und seine Frau im Zusammenhang mit dem Brand Versicherungsbetrug begangen haben. Der Anwalt der Morettis kritisiert das erneute Vorgehen als unnötig und juristisch unbegründet, da bereits keine Straftat festgestellt wurde. Unterdessen fordert der Opferanwalt Sébastien Fanti vor einem Pariser Gericht 8 Millionen Euro Entschädigung für ein französisches Opfer. Er begründet dies mit der langsameren Hilfe in der Schweiz im Vergleich zu den schnelleren Auszahlungen des französischen Opferhilfesystems Civi





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brandkatastrophe Crans-Montana Initiative Phoenix Runder Tisch Opferhilfe Ständerat Bundesbeteiligung Laurent Kurth Vergleich Brandverletzte Medizinische Innovation Moretti Vieux Chalet Versicherungsbetrug Walliser Staatsanwaltschaft Opferentschädigung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FBI fahndet nach Vanessa O'Rourke (37): Krebslüge für Ferien nach AustralienEine US-Amerikanerin soll Tausende Dollar für angebliche Behandlungen gesammelt haben. Stattdessen reiste sie laut Ermittlern nach Australien. Nun fahndet das FBI weltweit nach ihr.

Read more »

Flug nach Mallorca muss nach Zwischenfall an Bord umkehrenEin Flug nach Mallorca musste kurz nach dem Start überraschend umkehren. Auslöser war ein ungewöhnlicher Bluetooth-Name, der einen Sicherheitsalarm auslöste.

Read more »

Gedenkkonzert in Crans-Montana VS für Opfer der BrandkatastropheMit einem Konzert in der Kirche Sacré-Cœur in Crans-Montana im Wallis ist am Montagabend der Opfer der Brandkatastrophe in der Silvesternacht gedacht worden. Organisiert wurde die 'Hommage an die Engel von Crans-Montana' von der italienischen Botschaft in Bern.

Read more »

Nach Louvre-Coup: Mögliche Spuren führen nach BelgienErmittler haben Handyfotos vom Inneren des Louvre entdeckt, diese werden nun ausgewertet.

Read more »