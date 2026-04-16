Nach 43 Jahren: Hauptverdächtiger von Pariser Restaurant-Anschlag nach Frankreich ausgeliefert

Mehr als 43 Jahre nach einem tödlichen Terroranschlag auf das jüdische Restaurant Jo Goldenberg in Paris ist ein Hauptverdächtiger aus den Palästinensergebieten nach Frankreich ausgeliefert worden. Der 72-Jährige muss sich nun vor einem Ermittlungsrichter verantworten.

Nach über vier Jahrzehnten ist ein Hauptverdächtiger für den verheerenden Terroranschlag auf das jüdische Restaurant Jo Goldenberg im Paris er Marais-Viertel nun nach Frankreich ausgeliefert worden. Der 72-Jährige, der mutmaßlich der palästinensischen Terrororganisation Abu Nidal angehörte, wurde den französischen Behörden übergeben und einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dort soll ihm die genaue Anklage, die im Rahmen eines bevorstehenden Gerichtsverfahrens gegen ihn erhoben wird, mitgeteilt werden. Diese Auslieferung stellt einen bedeutenden Fortschritt in einem Fall dar, der die jüdische Gemeinschaft in Paris tief erschütterte und seit dem 9. August 1982 ungelöst war. An jenem schicksalhaften Tag warfen Terroristen eine Handgranate durch die Fenster des beliebten Restaurants und eröffneten anschließend im Speisesaal das Feuer mit Maschinenpistolen. Auf ihrer Flucht setzten sie ihre brutale Gewalt fort und schossen auf Passanten in der belebten Rue des Rosiers, bevor sie in den Gassen des jüdischen Viertels verschwanden. Bei diesem antisemitischen Angriff kamen sechs Menschen ums Leben und 22 weitere wurden verletzt. Die Auslieferung, für die die palästinensischen Behörden gedankt wurden, ist ein wichtiger Schritt, um Gerechtigkeit für die Opfer zu gewährleisten und den Prozess gegen die verschiedenen an dem Anschlag Beteiligten endlich voranzutreiben. Diese Entwicklung rückt die schrecklichen Ereignisse von 1982 erneut in den Fokus und verspricht, Licht auf die Hintergründe und Verantwortlichkeiten zu werfen. Der nun ausgelieferte Verdächtige steht im Verdacht, nicht nur für das Massaker im Jo Goldenberg verantwortlich zu sein, sondern auch in weitere Terrorakte verwickelt gewesen zu sein. Französische Medienberichte legen nahe, dass gegen ihn auch ein deutscher Haftbefehl im Zusammenhang mit einem Anschlag auf die Frankfurter Fasanenstraße im Jahr 1985 vorliegt. Zudem soll er im Visier der Ermittler wegen eines Anschlags auf eine Synagoge in Rom im Jahr 1982 gestanden haben. Diese zusätzlichen Verdachtsmomente verdeutlichen das Ausmaß der mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten des Mannes und unterstreichen die Bedeutung seiner Festnahme und Auslieferung für die internationale Strafverfolgung von Terrorismus. Die Verbindung zu einer so prominenten und gefürchteten Terrorgruppe wie Abu Nidal, die für zahlreiche Attentate im Nahen Osten und Europa verantwortlich war, wirft ein Schlaglicht auf die transnationalen Dimensionen des Terrorismus in den 1980er Jahren. Die Ermittlungen werden nun versuchen, die komplexen Verbindungen und die Rolle des Verdächtigen in diesen verschiedenen Anschlagsereignissen aufzudecken und somit ein umfassenderes Bild der damaligen Bedrohungslage zu zeichnen. Die lange Dauer der Ermittlungen und die Schwierigkeiten bei der Ergreifung der Verantwortlichen spiegeln die Herausforderungen wider, denen sich Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung von Terrororganisationen gegenübersehen. Das Restaurant Jo Goldenberg, bekannt für seinen Apfelstrudel, war einst ein lebendiges Symbol der jüdischen Kultur in Paris. Nach dem Anschlag gab es sogar Überlegungen, das Lokal in eine Gedenkstätte umzuwandeln, um an die Opfer und die Tragödie zu erinnern. Die Tatsache, dass nun, über 43 Jahre später, ein Hauptverdächtiger zur Rechenschaft gezogen werden könnte, weckt neue Hoffnungen auf Aufklärung und Gerechtigkeit. Dieser Prozess wird nicht nur den Opfern und ihren Familien eine späte Genugtuung verschaffen, sondern auch ein wichtiges Signal aussenden, dass Terroristen auch nach langer Zeit nicht straffrei ausgehen. Die Auslieferung ist ein Beweis für die Hartnäckigkeit der Ermittler und die internationale Zusammenarbeit, die notwendig ist, um solch komplexe Fälle zu lösen. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Erkenntnisse das bevorstehende Gerichtsverfahren ans Licht bringen wird und ob alle Verantwortlichen für dieses grausame Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden können. Die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Pariser Geschichte könnte für die Nachkommen der Opfer und die gesamte Gesellschaft von großer Bedeutung sein, um die Erinnerung wachzuhalten und aus der Vergangenheit zu lernen. Die juristische Aufarbeitung wird entscheidend sein, um die volle Wahrheit ans Licht zu bringen und die Narben dieser Tat langsam zu heilen.





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terroranschlag Paris Jüdisches Restaurant Auslieferung Abu Nidal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frankreich setzt auf Linux und Open Source für digitale SouveränitätFrankreichs Verwaltungseinheiten stellen ihre Rechner von Windows auf eine Linux-Distribution um und verabschieden sich von Teams und Zoom zugunsten der französischen Plattform Visio. Ziel ist die Verbesserung der digitalen Souveränität durch die Reduzierung der Abhängigkeit von Big-Tech-Lösungen. Bis Herbst werden auch Alternativen für Antivirenprogramme, Kollaborationslösungen, KI-Tools und Datenbanken evaluiert.

Read more »

Passagier nach mutmaßlichem sexuellen Übergriff auf Flug von Singapur nach Perth angeklagtEin 52-jähriger Inder wurde nach einem Flug von Singapur nach Perth wegen schwerer sexueller Nötigung und Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung angeklagt. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu zwölf Jahren.

Read more »

Lausanne-Sport: Peter Zeidler nach einem Jahr entlassenLausanne-Sport kündigt am Donnerstag an, dass Peter Zeidler mit sofortiger Wirkung nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft ist.

Read more »

Schauspielerin Nadia Farès nach Badeunfall in LebensgefahrDie französische Schauspielerin Nadia Farès schwebt nach einem Badeunfall in einem Pariser Schwimmbad in Lebensgefahr.

Read more »

Bund will keine Poststelle in Tessiner RestaurantIn Lodrino im Tessin soll keine Poststelle in einem Restaurant eröffnet werden. Das empfiehlt die Eidgenössische Postkommission. Die Räumlichkeiten seien für die Abwicklung von Postgeschäften nicht geeignet, es fehle an der nötigen Diskretion, so die Begründung.

Read more »

Nach dem wiederholten Öl-Schock stehen die Clean-Tech-Aktien vor einem ComebackMit dem Iran-Krieg droht erneut eine globale Ölknappheit, was laut Experten das Interesse an Erneuerbaren Energien befeuert. Mit diesen Aktien und ETFs können

Read more »