Dana Diekmeier, die ehemalige Ehefrau des Ex-Fußballers Dennis Diekmeier, hat schwere Vorwürfe erhoben. Sie behauptet, ihr Noch-Ehemann habe sich bereits mit einer anderen Frau treffen lassen, während sie und ihr Familie noch bei ihm wohnten.

Nach 16 Jahren Ehe ist Schluss: Die Trennung von Dana und Dennis Diekmeier sorgt für Schlagzeilen. Doch jetzt meldet sich die Noch- Ehe frau des Ex-Fußballers zu Wort – und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Mann.

Dana Diekmeier widerspricht der Darstellung ihres Noch-Ehemannes entschieden. Sie behauptet, er habe sich bereits mit einer anderen Frau getroffen, als er noch bei der Familie gewohnt habe.

'Er will sein Saubermann-Image retten', erklärt Dana gegenüber rtl.de. Und weiter: 'Ich lasse nicht zu, dass Lügengeschichten erzählt werden.

' Sie habe ihm 16 Jahre lang den Rücken für seine Karriere freigehalten – jetzt fühle sie sich 'einfach ausgetauscht'





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