Mutter hinterlässt berührenden Abschiedsbrief, nachdem sie Neugeborenes in Basel‑Babyklappe gab

Eine anonyme Mutter gab am Montag ihr neugeborenes Mädchen in die Babyklappe des Bethesda‑Spitals in Basel. Einen Tag später wurde ein Brief gefunden, in dem sie ihre verzweifelte Lage schildert und dankt. Das Spital verspricht Diskretion, professionelle Betreuung des Kindes und ein Jahr Zeit für eine mögliche Rückmeldung der Mutter.

Am Montagmittag legte eine Mutter ihr neugeborenes Mädchen in die Babyklappe des Bethesda‑Spitals in Basel. Das Ereignis ist das einzige im Umkreis von etwa vierzig Kilometern – das nächste Babyfenster befindet sich erst im Kantonsspital Olten.

Die Einrichtung ist bewusst so gestaltet, dass anonyme Eingaben möglich sind, ohne dass die Eltern identifiziert werden können. Ob das Fenster videoüberwacht ist, bleibt unklar, doch die Vorgaben verlangen Diskretion und ermöglichen es Frauen in akuter Notlage, ihr Kind ohne Angabe von Namen oder Kontaktdaten abzugeben. Am Tag nach der Übergabe fanden Pflegerinnen ein kleines Paar Socken, eine frische Windel und einen handgeschriebenen Brief, der als Abschiedsbrief der Mutter bezeichnet wird.

Der Brief wurde von der Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind (SHMK) veröffentlicht. Darin beschreibt die anonyme Verfasserin, dass niemand von ihrer Schwangerschaft wusste, dass sie keinerlei Unterstützung erhalten habe und sie sich völlig überfordert fühlte. Sie betont, sie habe ihr Kind nicht aus Mangel an Zuneigung abgegeben, sondern in der Hoffnung, dem Baby über die Anonymität des Fensters ein sichereres Umfeld zu ermöglichen. Der Text endet mit einem Dank an das Personal des Babyfensters für die Fürsorge.

Das Bethesda‑Spital konnte die Existenz des Briefes nicht bestätigen, betonte jedoch, dass das Neugeborene seit seiner Aufnahme von Hebammen und Pflegefachpersonen liebevoll und professionell betreut werde. Die Klinik gewährleiste Wärme, Geborgenheit und eine altersgerechte Versorgung, während ein Vormund die gesetzlichen Rechte und Pflichten übernehmen würde, die normalerweise den Eltern zustehen. Für die Mutter besteht ein einjähriger Zeitraum, in dem sie sich bei der Kindes‑ und Erwachsenenschutzbehörde in Basel melden kann, um das Kind zurückzuholen.

Das Spital verspricht absolute Diskretion und unbürokratische Hilfestellung, um gemeinsam mit den zuständigen Stellen, darunter die SHMK, die bestmögliche Lösung zu finden. Sollte die Mutter sich nicht melden, könne das Kind nach einem Jahr zur Adoption freigegeben werden. Stephanie Eymann, die zuständige Amtsperson, hat die Befugnis, dem Kind einen Namen zu geben, doch das Spital äußert sich nicht zu einer bereits erfolgten Namensgebung.

Inzwischen arbeitet das Betreuungsteam weiter mit besonderer Sensibilität und Professionalität, um sowohl das Wohl des Kindes als auch die Würde der Mutter zu schützen. Das Ereignis verdeutlicht die Bedeutung von anonymen Abgabemöglichkeiten für Frauen in existenziellen Notlagen und wirft zugleich Fragen nach der Transparenz und Nachverfolgung solcher Fälle auf





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