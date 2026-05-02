Muttenz BL: Mann in der Tramstrasse angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Ein 59-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend in Muttenz von zwei unbekannten Tätern angegriffen und ins Spital gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, der sich in der Nähe des Sekundarschulhauses Hinterzweien ereignete. Die Täter sollen zuvor an der Wohnung des Mannes geklingelt haben.

Ein 59-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Muttenz BL Opfer eines Angriff s geworden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 22:50 Uhr und 23:05 Uhr in der Tramstrasse, in unmittelbarer Nähe des Sekundarschulhauses Hinterzweien.

Laut Angaben der Polizei Basel-Landschaft wurde der Mann von zwei bislang unbekannten Tätern körperlich attackiert und musste anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Angreifer vor der eigentlichen Attacke zunächst an der Wohnung des Mannes klingelten und klopften, möglicherweise um seine Anwesenheit festzustellen oder ihn aus der Wohnung zu locken. Die genauen Hintergründe und Motive des Angriffs sind derzeit noch unklar und Gegenstand intensiver polizeilicher Untersuchungen.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben. Insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit in der Tramstrasse oder in der Nähe des Sekundarschulhauses Hinterzweien aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Basel-Landschaft zu melden. Jede Information, auch wenn sie zunächst unwichtig erscheint, könnte bei der Aufklärung des Falls hilfreich sein.

Der Zustand des Verletzten ist derzeit nicht bekannt, es wird jedoch davon ausgegangen, dass er durch den Angriff zumindest leichte Verletzungen erlitten hat. Die Polizei hat eine umfassende Spurensicherung am Tatort durchgeführt und arbeitet an der Identifizierung der Täter. Die Bevölkerung von Muttenz wird um Ruhe und Besonnenheit gebeten, gleichzeitig wird jedoch auch um Mithilfe bei der Suche nach den Angreifern geworben.

Der Vorfall hat in der Gemeinde für Besorgnis gesorgt, da er zeigt, dass auch in vermeintlich sicheren Gegenden die Gefahr von Gewaltverbrechen besteht. Die Polizei betont, dass sie alles daran setzt, die Täter schnellstmöglich zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen. Die Ermittler prüfen derzeit verschiedene Spuren und führen Befragungen durch, um ein umfassendes Bild des Geschehens zu erhalten. Es wird auch untersucht, ob der Angriff im Zusammenhang mit früheren Vorfällen oder Konflikten steht.

Die Polizei Basel-Landschaft hat eine spezielle Hotline eingerichtet, unter der Zeugenhinweise entgegengenommen werden können. Die Hotline ist rund um die Uhr besetzt und gewährleistet eine anonyme Meldung von Informationen. Die Polizei hofft, dass sich durch die öffentliche Suche nach Zeugen neue Hinweise ergeben, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung, um die Sicherheit in der Gemeinde zu gewährleisten.

Die Polizei appelliert an die Bürger, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden. Die Aufklärung des Angriffs hat für die Polizei höchste Priorität, um die Bevölkerung zu schützen und das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden zu stärken. Die Ermittlungen werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Polizei alle möglichen Spuren verfolgen und eine umfassende Beweislage schaffen muss. Die Polizei Basel-Landschaft bedankt sich im Voraus für jede Mithilfe und Unterstützung bei der Aufklärung des Falls.

Es ist wichtig, dass die Täter nicht ungestraft davonkommen und dass die Bevölkerung sich wieder sicher fühlen kann. Der Angriff auf den 59-jährigen Mann ist ein schwerwiegender Vorfall, der nicht toleriert werden darf. Die Polizei wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Täter zu fassen und vor Gericht zu bringen. Die Sicherheit der Bürger hat oberste Priorität





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