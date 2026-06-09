Mutmasslicher Einbrecher in Zeihen festgenommen

In der Nacht auf Dienstag konnte die Kantonspolizei Aargau einen 23-jährigen Franzosen nach einem versuchten Einbruch in eine Autoreparaturwerkstatt festnehmen. Der Täter war durch laute Geräusche aufgefallen und durch die Videoüberwachung identifiziert worden.

In der Nacht auf Dienstag wurde die Kantonspolizei Aargau zu einem versuchten Einbruch in eine Autoreparaturwerkstatt an der Bahnhofstrasse in Zeihen gerufen. Ein Angestellter des Betriebs hörte gegen 2 Uhr nachts verdächtige Geräusche aus dem Gebäude.

Als er nachsah, stellte er fest, dass jemand offenbar versucht hatte, mit Fusstritten eine Türe aufzubrechen. Die sofort aktivierte Videoüberwachung zeigte einen maskierten Mann, der sich in der Werkstatt umsah. Der Angestellte zögerte nicht und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Patrouillen aus und durchsuchten die Umgebung.

In einem Nachbarsgarten entdeckten sie einen jungen Mann, der eine Gesichtsmaske in der Hand hielt. Er entsprach genau der Beschreibung aus der Überwachungskamera. Die Beamten nahmen den Verdächtigen widerstandslos fest. Es handelt sich um einen 23-jährigen französischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann nach einem bekannten Muster vorgegangen ist: Einbrüche in Autowerkstätten, um hochwertige Fahrzeuge zu entwenden. Die Ermittlungen dauern an, und die Kantonspolizei prüft Zusammenhänge mit anderen ähnlichen Fällen in der Region. Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig aufmerksame Anwohner und moderne Sicherheitstechnik für die Verbrechensbekämpfung sind. Die Videoüberwachung lieferte entscheidende Hinweise auf den Täter, und das schnelle Handeln des Angestellten verhinderte vermutlich einen vollendeten Einbruch.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort den Notruf zu wählen. In Zeiten, in denen Einbrecher immer dreister vorgehen, ist Zivilcourage ein wichtiger Faktor für die Sicherheit. Die Kantonspolizei Aargau wird die Ermittlungen mit Hochdruck vorantreiben, um weitere Straftaten zu verhindern und die Täter hinter Gitter zu bringen. Gleichzeitig appelliert sie an Geschäftsinhaber, ihre Sicherheitsmassnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken.

Nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung kann die Kriminalität wirksam bekämpft werden





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