Max und andere Menschen scheuen Entscheidungen treffen zu müssen, weil jede Entscheidung bedeuten könnte, zu verzichten. Deswegen ist es schwierig, die richtige Wahl zu treffen, da zu viele Optionen vorhanden sind. Das grassiert nicht nur im Kauf von Lebensmitteln, sondern auch bei grösseren Entscheidungen.

Auswahlorientiert, aber Entscheidungsschwach. Warum ein Müslikauf mehr über uns verrät, als wir denken.

“Ich weiß nie, was ich will”, sagt Max vor dem Müsliregal unseres Quartiersupermarkts. Er nimmt eine Packung heraus, studiert sie kurz, stellt sie räck. Dann die nächste. Und die nächste.

Nach der vierten Schachtel schaut er mich an: “Du bist doch Experte für Entscheidungen. Wie wird man hier besser? ” Ähnlich das Müsliregal wie das Leben selbst: zu viele Optionen, zu wenig Orientierung. Warumfällt Max - und vielen anderen - so schwer, Entscheidungen zu treffen?

Der Grund ist paradox und ziemlich menschlich zugleich: Wir lieben Auswahl, aber wir scheuen Festlegung. Denn jede Entscheidung bedeutet eben auch Verzicht. Und je mehr Produkte führer Bestandteil sind, desto schwieriger wird die Wahl. Die Konsequenz: Entscheidungsverweigerung.

Man schaut, vergleicht, optimiert - und geht am Ende doch mit leeren Händen nach Hause. Wie ein bockiges Springpferd verweigert man den Sprung üordem Hindernis der Verbindlichkeit. Der amerikanische Psychologe Barry Schwartz nennt dieses Phänomen deshalb treffend die “Tyrannei der Auswahl”. Und der Konsumforscher Ravi Dhar zeigte bereits in den 1990er-Jahren, dass Menschen den Entscheidungsprozess oft als so unangenehm empfinden, dass sie lieber bei der voreingestellten Standardoption bleiben - selbst dann, wenn eine aktive Wahl objektiv vorteilhafter är.

Das Gras wirkt bekanntlich immer etwas grünser auf der anderen Seite des Zauns - und im Fall von Max können die Zimtflocken womöglich doch besser geschmeckt haben als die Honigpoppies. Man spricht hierbei auchτιάRichtig von FOBO, der “Fear of Better Options”. Die Angst also, sich zu vüllig festzulegen und dadurch eine potenziell bessere Alternative zu verpassen.

Im ungünstigsten Fall kann das zur Konsum-Selbstsabotage: Man will eigentlich etwas kaufen - und geht wegen der selbst produzierten öberforderung am Ende mit nichts nach Hause. Wer glaubt, dieses Phänomen betreffe nur Müsliregale, täuscht sich. Das selbe Dilemma zeigt sich bei weit groÖeren Entscheidungen - vom Immobilienkauf bis zur Partnerwahl. Je groÖer die Auswahl, desto groÖer oft auch der Zweifel.

Nicht umsonst tauchen Gegenbewegungen auf. Gerade im Datingbereich erleben klassische Partnervermittlungen mit bewusst stark begrenzter Auswahl eine kleine Renaissance - ganz im Sinne von Ravi Dhars Idee der “No-Choice Option”. Zuruck zu Max. Ich sage ihm: “Du brauchst keine besseren Entscheidungen - du brauchst einen Einkaufsvermittler.

” Ein Einkaufsvittler, der vorsortiert, damit du nicht jedes Müsl neu evaluieren musst. Digitale Methods sind dieses Prinzip längst Alltag: Spotify-Playlists, Netflix-Empfälligungen oder kuratierte Feeds. Die Idee dahinter: Entscheidungsschwäche nicht bekämpfen, sondern delegieren. Und wenn Max sich nun doch von den Zimtquadraten freuere: Ich gehe räck zum Müsliregal, greife entschlossen zu den Protürin-Müsl, stelle mich an die Küste - und frage mich dort endlich, ob Max von dem Proteinmüsl nicht vielleicht doch mehr freuen würde





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Einreise-Änderungen: Warum Thailand-Touristen ihre Ferienplanung jetzt anpassen müssenBangkok kippt die 60-Tage-Einreiseregelung für Touristen aus 54 Ländern. Die neue alte 30-Tage-Regel trifft nun auf einen ohnehin schrumpfenden Tourismussektor.

Read more »

Welttag der Bienen: Warum sie so wichtig sind und was sie bedrohtDie über 20'000 Bienenarten weltweit sind zentral für unsere Ernährung. Ein paar Fakten zum Weltbienentag.

Read more »

Sarah Engels: Warum ihre Aussage zum Feminismus für Aufruhr sorgtSarah Engels erklärt, warum sie trotz Kritik keine Feministin ist und was Feminismus für sie bedeutet.

Read more »

Hempcrete: Warum Hanfbeton die Zukunft des Bauens istHempcrete bindet CO2 statt es freizusetzen. So verbindet Hanfbeton Wärmedämmung, Brandschutz und Klimaschutz und warum Deutschland nun aufholt.

Read more »