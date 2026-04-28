Musk gegen OpenAI: Gericht räumt ein – 'Leute mögen ihn nicht'

Der Prozess zwischen Elon Musk und OpenAI hat begonnen. Die Auswahl der Geschworenen offenbarte, dass es schwierig ist, unparteiische Personen zu finden, da Elon Musk in der Öffentlichkeit stark polarisiert.

Die Wahrheit ist, dass Leute ihn nicht mögen: Elon Musk polarisiert, und das ist nun auch vor Gericht deutlich geworden. Ein Gericht musste feststellen, dass es schwierig ist, unparteiische Geschworene für den Prozess des Tesla-Chefs gegen OpenAI zu finden.

Der Prozess zwischen Elon Musk und OpenAI hat mit der Auswahl der Jury begonnen. Richterin Yvonne Gonzalez Rogers räumte während der Geschworenenbefragung ein, dass Elon Musk in der Öffentlichkeit oft auf Ablehnung stösst. Musk hatte OpenAI vor zwei Jahren verklagt, mit der Behauptung, Sam Altman und Greg Brockman hätten ihn getäuscht und gegen die ursprünglichen Gründungsvereinbarungen des Unternehmens verstossen. Der Prozess, der die gesamte Technologiebranche aufmerksam verfolgt, begann am Montag mit der Auswahl der Geschworenen.

Ziel ist es, eine Jury zu finden, die idealerweise keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu den beteiligten Parteien hat und den Fall objektiv beurteilen kann. Doch wie mehrere US-Medien berichten, gestaltet sich die Suche nach solchen unparteiischen Personen als äusserst schwierig. Die Meinungen über Elon Musk sind stark polarisiert, und es scheint kaum jemanden zu geben, der keine klare Meinung über den reichsten Menschen der Welt hat.

Das Gericht erkannte diese Herausforderung an und entschied sich, auch Kandidaten zuzulassen, die sich in der Vergangenheit negativ über Musk geäussert hatten. Die Protokolle der Befragungen enthielten drastische Aussagen wie: „Elon Musk ist ein gieriger, rassistischer, homophober Dreckskerl“ oder „Elon Musk ist ein Idiot von Weltklasse“. Trotz dieser Meinungsäusserungen zeigte sich Richterin Gonzalez Rogers zuversichtlich, dass die ausgewählten Geschworenen in der Lage sein werden, das Verfahren fair zu beurteilen und die Faktenlage unvoreingenommen zu betrachten.

Die Auswahl der Geschworenen verdeutlicht die tiefe Kluft, die Elon Musk in der Öffentlichkeit hinterlässt. Die Auseinandersetzung zwischen Elon Musk und Sam Altman ist bereits seit Monaten öffentlich. Musk nutzte den Tag des Prozessbeginns, um auf seiner Plattform X erneut Kritik an Altman und Brockman zu üben, indem er behauptete, sie hätten eine Wohltätigkeitsorganisation „ausgenommen“.

Musk war selbst Gründungsmitglied von OpenAI und sass drei Jahre lang im Vorstand, bevor er das Unternehmen verliess, bevor der Durchbruch mit ChatGPT und die spätere Gründung einer gewinnorientierten Tochtergesellschaft stattfanden. Seine Klage begründet er damit, dass Altman und Brockman gegen die ursprüngliche Gründungsvereinbarung verstossen hätten, die vorsah, dass OpenAI als gemeinnützige Organisation agieren sollte. Musk wirft ihnen vor, sich persönlich zu bereichern, indem Brockman Milliarden an Aktien erhielt und Altman lukrative Nebenvereinbarungen im Stil von Y Combinator abschloss.

Er befürchtet, dass Altman nach dem Prozess ebenfalls mit Milliarden an Aktien belohnt werden wird. Die Klage zielt darauf ab, die ursprüngliche gemeinnützige Ausrichtung von OpenAI wiederherzustellen und die angeblichen Verstösse gegen die Gründungsvereinbarung zu ahnden. Der Ausgang des Prozesses könnte weitreichende Folgen für die Zukunft von OpenAI und die Entwicklung künstlicher Intelligenz haben. Es geht nicht nur um finanzielle Interessen, sondern auch um die ethischen Grundsätze, die der Entwicklung von KI zugrunde liegen sollen.

Die Frage, ob OpenAI weiterhin eine gemeinnützige Organisation bleiben soll oder ob sie sich als gewinnorientiertes Unternehmen entwickeln darf, ist von zentraler Bedeutung für die gesamte Branche





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