Musikpreis 2026 in Thun: 25000 Franken für Evelyn und Kristina Brunner

Evelyn und Kristina Brunner erhalten den Musikpreis 2026 in Thun. 25000 Franken Preisgeld und ein reichhaltiges Kulturprogramm mit Konzerten und Vorträgen prägen die Feier.

Evelyn und Kristina Brunner stehen im Mittelpunkt einer besonderen Ehrung in der Stadt Thun. Am heutigen Abend erhalten die beiden Musikerinnen den Musikpreis 2026. Mit dieser Auszeichnung verbinden sie einen Geldpreis von 25'000 Franken aus dem Heinrich- und Martha Streuli-Fonds. Die Stiftung der Kulturförderpreise übernimmt der Gemeindeverband Amtsanzeiger Thun in diesem Rahmen.

Kulturpreise und Musikpreis 2026 in Thun

Zusätzlich zum finanziellen Preisgeld vergibt die Stadt Thun ein sechsmonatiges Stipendium. Die Preisträgerinnen gelten als herausragende Vertreterinnen der zeitgenössischen Schweizer Volksmusik. Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch betont ihre herausragende Rolle im kulturellen Leben der Region. Sie verbindet Schwyzerörgeli, Cello und Kontrabass zu einem einzigartigen Klangbild, das Tradition und Innovation auf eine klare Weise zusammenführt.

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Die Preisverleihung ist der Auftakt zu einem breiten kulturellen Programm. Die Feierlichkeiten umfassen nicht nur die offizielle Überreichung, sondern auch diverse Konzerte, Filmvorführungen und Vorträge. Die Stadt Thun nutzt diesen Anlass, um die lokale Kulturszene sichtbarer zu machen und die Bevölkerung direkt einzubeziehen.

Tanzshow und Orchester in Thun

Die Tanzshow "Zapped - dancing through the scenes" richtet sich ab Mitte November an das Publikum. Am 14. November um 19 Uhr sowie am 15. November um 14 Uhr bietet die Tanzschule Wedancedance eine musikalische Reise an. Die Choreografie führt die Zuschauer von James Bond bis hin zu Titanic. Alia Gut, eine Teilnehmerin der diesjährigen Thuner WM, ist festes Mitglied bei der Tanzschule Wedancedance.

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Inna Carmela ist die Inhaberin der Thuner Tanzschule Wedancedance und bereitet die Show intensiv vor. Parallel dazu sorgen das Orchester unter der Leitung von David McVeigh sowie verschiedene Solisten für musikalische Höhepunkte. Das Konzert beginnt mit einer Komposition von David McVeigh selbst. Es folgen Werke von Carl Heinrich Hübler und Edvard Grieg.

Volksmusik aus allen vier Sprachregionen der Schweiz und weitere europäische Melodien stehen im Fokus dieser Aufführungen. Das Orchester setzt dabei auf Farben und eine volle Klangfülle, die das traditionelle Repertoire modern interpretiert.

Vorträge und Seniorennachmittag in Thun

Der Verein Swiss Golden Senior organisiert am 18. November einen Seniorennachmittag. Franziska Grütter spielt Violine und Bruno Leuschner Klavier. Sie präsentieren Stücke aus Filmen, aus der Belle Époque sowie Tangos und Musik aus Osteuropa. Dieser Nachmittag richtet sich speziell an die ältere Generation und alle anderen Interessierten.

Am selben Tag um 14 Uhr findet in der Kirche Allmendingen ein Vortrag statt. Jon Keller referiert über "Mein liebes Thun - ein Rundgang vor 150 Jahren". Er bietet den Teilnehmern damit eine historische Perspektive auf die Entwicklung der Stadt Thun in der Vergangenheit.

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Fred Heer hält am 18. November ebenfalls einen Vortrag beim Verein Schweizer Armeemuseum. Er beleuchtet die Entwicklung der Thuner Allmend zum ältesten und flächenmässig grössten Waffenplatz der Schweiz. Der Treffpunkt für diese Führung ist um 18.45 Uhr bei der ehemaligen Soldatenstube 3 Tannen an der Allmendstrasse in Thun.

Weihnachtsmarkt und Architektur in Thun

Das "Christmas Event" findet heute Freitag von 15 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz in Thun statt. Die neue Beleuchtung wird an diesem Abend eingeschaltet. Die Stadt Thun beteiligt sich daran mit jährlich 60'000 Franken, da die Anlage in den nächsten Jahren schrittweise erneuert wird. Der Höhepunkt des Events ist die Anzündung der Lichter des Weihnachtsbaumes um 19 Uhr.

Das Architektur-Forum Thun informiert am 18. November über die Hummburkart Architekten GmbH. Das Unternehmen wurde 2009 von Peter Humm und Matthias Burkart in Luzern gegründet. Der Termin findet um 18.30 Uhr im Frachtraum statt. Peter Humm und Matthias Burkart werden anwesend sein, um ihre Arbeit vorzustellen.

Daneben finden weitere kulturelle Events statt. Elio Staub und Jacques Voland führen das neue Programm "Mach nid so nes Theater" am Freitag um 17.30 Uhr im Kindergarten Selve öffentlich urauf. Die Figuren der mobilen Bühne des Figurentheaters Bern gestaltete Romeo Staub. Yvonne Eisenring nimmt später an einem Talk teil und erzählt aus ihrem Leben zwischen Zürich, Paris und New York. Die Stiftung Bubenberg organisiert am 20. November ein Kerzenziehen und das jährliche "Lichterfest" von 16.30 bis 21.30 Uhr.