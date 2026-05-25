Musiker meiden 'ZDF-Fernsehgarten' - Wandel in der Musikbranche?

Einige Musiker verzichten konsequent auf einen Auftritt im 'ZDF-Fernsehgarten', die Kultshow seit 26 Jahren präsentiert. Moderatorin Andrea Kiewel sieht den Rücklauf auf der Gästeliste und sieht die Promi-Flaute nicht als Zufallsproblem. Der Wandel in der Musikbranche wird durch die Absagen von Stars und Newcomer beobachtet.

Einige Musiker verzichten konsequent auf einen Auftritt im 'ZDF-Fernsehgarten'. Gastgeberin Andrea Kiewel sieht die Promi-Flaute nicht als Zufallsproblem. Während die Quoten der sonntäglichen Kultshow beständig bleiben, ist beim Blick auf die Gäste liste ein Rücklauf festzustellen.

In der Open-Air-Show. Eine Beobachtung, die Moderatorin Andrea Kiewel (60) bedauert – auch über den 'Fernsehgarten' hinaus. Der 'ZDF-Fernsehgarten' startete am 10. Mai unter anderem mit Schlagerstar Beatrice Egli in die Jubiläumssaison.

Für die Gastgeberin, die die Sendung seit 26 Jahren präsentiert, geht es nicht um einzelne Absagen. Vielmehr stellt sie einen Wandel in der Musikbranche fest. Galten TV-Auftritte einst als Promotion-Pflichttermine für Künstler, erreichen sie ihr Publikum heute über Social Media, Streamingdienste und eigene Tourneen. Der 'Fernsehgarten' deckt mit seinen rund 20 Ausgaben pro Jahr verschiedenste Musikgenres ab.

Ob Schlager, Pop oder Rock: Sowohl den rund 6000 Zuschauenden vor Ort wie auch dem Millionenpublikum vor den Bildschirmen wird ein abwechslungsreiches Portfolio angeboten. Einige Stars zählen seit vielen Jahren zum Inventar der Kultshow, die regelmässig auch Newcomern die Bühne überlässt. In letzter Zeit jedoch scheint die prominente Gästeliste ausgedünnter. Einer der Namen ist Roland Kaiser, sein letzter Auftritt im 'Fernsehgarten' liegt bereits.

Auch Matthias Reim (68, 'Verdammt, ich lieb' dich') stattete dem Format seit 2014 keinen Besuch mehr ab. Seine Begründung einst? Er wolle seine Musik nicht 'zwischen Kochnischen und Akrobaten bei strahlendem Sonnenschein' präsentieren. Auch Roberto Blanco verzichtet seit Jahren auf die Open-Air-Show in Mainz.

Pietro Lombardi verliess die Show im Juni 2019 nach den Proben. Hintergrund war ein Streit um seine Mütze, die er wegen eines Markenlogos nicht tragen durfte. Abor & Tynna, die deutschen ESC-Anwärter 2025, erteilten dem 'Fernsehgarten' eine Absage. Zum Leidwesen von Gastgeberin Kiewel.

Andere Künstler rechneten gar öffentlich mit der Unterhaltungsshow ab. Roberto Blanco etwa kritisierte die Vertragsbedingungen beim. Mittlerweile sind es aber nicht nur etablierte Stars, sondern auch Newcomer, die sich nicht (mehr) mit dem Image der Gute-Laune-Sendung identifizieren können. Das letztjährige deutsche ESC-Duo Abor & Tynna lehnte die Einladung öffentlich ab.

Kiewel äusserte in der Show später ihren Unmut, deren Haltung fand die Moderatorin persönlich 'zum Kotzen'. Ihre Schlussfolgerung: 'Wäre der 'Fernsehgarten' nicht relevant, nun ja, dann müsste ich singen. Will keiner, ich weiss.

' Überhaupt stellt die Gastgeberin klar: 'Die Sängerinnen und Sänger, die im 'Fernsehgarten' performen, sind sehr, sehr glücklich mit ihren Auftritten. ' Aus welchen Gründen sich einzelne Stars dennoch fernhalten – und das auch konsequent, darüber möchte die 60-Jährige nicht urteilen. 'Das müssen Sie die Künstler fragen', so Kiewel. Die Gage soll in dieser Diskussion allerdings Andrea Kiewel moderiert den 'Fernsehgarten', mit einmaliger Unterbrechung, seit Juni 2000.

Für namhafte Stars eine ziemlich mickrige Summe. Doch vielen geht es offenbar um mehr als um Geld, schreibt 't-online'. Wichtig sei die Promotion, der Werbeeffekt und damit die Möglichkeit, sein Werk einer breiten Zielgruppe zu präsentieren





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