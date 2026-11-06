Musik als Waffe: Protesthymnen von Bella Ciao bis Felhur x Andro

Von Bella Ciao bis Felhur x Andro: Wie Musik seit den 60er Jahren Protestbewegungen in Frankreich und der Schweiz definiert und globale Hymnen entstehen.

Die aktuellen Demonstrationen in Frankreich unterstreichen erneut, dass Musik weit mehr als reine Unterhaltung ist. Ob bei den jüngsten Unruhen in Züri oder den massiven Streiks in Paris: Lieder begleiten politische Forderungen oft besser als rednerische Appelle. Eine Auswahl zeigt, wie Songs zu Soundtracks von Widerstand wurden.

Felhur x Andro und der europäische Gen Z Zorn

Das französische Rap-Duo Felhur x Andro dominiert mit dem Track Bourgeois Jouissent von 2026 die aktuelle Protestkulisse. Der Song zitiert direkt die Zeile En colère comme Luigi Mangione, eine Referenz auf den mutmasslichen Mörder eines amerikanischen Krankenversicherungs-CEOs. Dieser Verweis verleiht dem Lied eine explosive Mischung aus Sarkasmus und aktueller politischer Wut, die besonders bei der Generation Z auf fruchtbaren Boden trifft. Der Text attackiert sowohl Technokraten, deren Gier die Welt zerstören, als auch die Reichen, die von den sozialen Missständen profitieren. Damit fungiert das Stück als Gradmesser und unoffizielle Hymne der europäischen Jugendlawinen.

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Das Orchestre du nouveau monde mobilisiert Strassen

In Frankreich demonstrieren seit Wochen Zehntausende junge Menschen landesweit gegen politische Vorgaben. Ein junges Ensemble namens Orchestre du nouveau monde nutzt Musik als zentrales Mittel des Protests. Dieses Orchester der neuen Welt lud andere Gruppen zur Kooperation ein und mobilisierte erfolgreich über zwanzig französische Städte. Diese lokalen Orchester schlossen sich dem Aufruf an und musizierten direkt auf den Strassen, um ihre Forderungen hörbar und unschlagbar zu machen. Die synchrane Performance unterstreicht die Bedeutung von Kunst im öffentlichen Raum.

Chansons de Geste: Die Wurzeln des Schweizer Protests

Die Schweiz hat eine lange Tradition von Protestliedern, die oft aus Sarkasmus und Frust geboren wurden. Der Song Tubeltrophy von Baby Jail aus 1992 entstand als direkte Reaktion auf die Aufmärsche von Neonazi-Gruppierungen am Rütli zum Schweizer Nationalfeiertag. Frontmann Boni Koller reagierte auf die dumpfe Ausländerfeindlichkeit mit einer Punk-Satire, in der ein gleichnamiger Tubel an seiner eigenen Überheblichkeit zugrunde geht. Heute gilt das Lied als Kulturerbe des Schweizer Musikgedächtnisses und steht für die frühe zivile Abgrenzung gegen rechte Umtriebe.

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Züri brännt: Punk gegen Eliten und Opernkritik

Ebenfalls aus der Schweizer Geschichte stammt der vierundvierzig Sekunden lange Song Züri brännt von der Band TNT, veröffentlicht im Jahr 1979. Dieser Track wurde zum Slogan der Zürcher Jugendunruhen in den 1980er Jahren. Die Band veröffentlichte das Lied kurz vor den Opernhauskrawallen, bei denen Jugendliche gegen einen Millionen-Kredit für das Zürcher Opernhaus protestierten. Gleichzeitig klagten die Jugendliche über eine finanzielle Ausklammerung der alternativen Subkultur. Bis heute hallt der Titel in der Geschichte wider und bleibt einer der bekanntesten Punk-Songs des Landes.

Friedenshymnen: John Lennon und die 68er Bewegung

Der ruhige aber politische Klassiker Happy Xmas War is Over von John Lennon und Yoko Ono stammt aus dem Jahr 1971. Die Botschaft des Liedes leitet sich von einer Plakatkampagne ab, die das Paar 1969 startete, um den Vietnamkrieg zu beenden. Die Kernidee war, dass der Krieg nur dann enden könne, wenn man es nur wolle. Heute steht der Song neben Imagine und Give Peace a Chance exemplarisch für die friedlichen Anti-Kriegs-Proteste der 68er Bewegung. Diese Werke verbinden musikalische Melancholie mit einer unermüdlichen Forderung nach Frieden und politischem Wandel.

Bella Ciao: Von Partisanen zu globaler Klimahymne

Das Lied Bella Ciao hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert und wurde im Zweiten Weltkrieg von Partisanen gegen den italienischen Faschismus gesungen. Die genaue Herkunft der Melodie ist zwar nicht mehr rekonstruierbar, doch die Karriere des Stücks war weltumspannend. In den letzten Jahren erlebte der Song einen enormen Popularitätsschub, nicht zuletzt dank der Netflix-Serie Haus des Geldes. Er mauserte sich zum universellen Protestlied, das 2019 bei Demonstrationen im Libanon und im Irak auf Arabisch gesungen wurde. Mitglieder der Klimabewegung adaptierten den Text weiter, um ihre eigenen Forderungen vorzutragen.