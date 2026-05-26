Musig uf de Gass: Die St.Galler Innenstadt wird zur Festivalbühne

Am Samstag, 30. Mai, wird die St.Galler Innenstadt wieder zur Bühne. 17 regionale Acts werden auf fünf St.Galler Bühnen auftreten. Das Festival findet jedes Jahr traditionellerweise vier Wochen vor dem Openair St.Gallen statt.

Wenn die St.Galler Innenstadt zur Festival bühne wird, kann das nur eines heißen: Musig uf de Gass. Am Samstag, 30. Mai, werden regionale Musikerinnen und Musiker an fünf unterschiedlichen Orten in der Stadt auftreten.

Energiegeladene Rocksongs, dynamische Indie-Grooves und gefühlvolle Latino-Rhythmen werden die St.Galler Innenstadt wieder zur Bühne machen. Zum 38. Mal findet das Festival Musig uf de Gass statt. 17 regionale Acts werden auf fünf St.Galler Bühnen auftreten. Eröffnet wird das Festival auf der grossen Bühne in der Marktgasse, und geht danach weiter im Theater Trouvaille, im Kulturraum Flon, im Palace und im Øya.

Das Festival findet jedes Jahr traditionellerweise vier Wochen vor dem Openair St.Gallen statt. Letztes Jahr besuchten rund 1000 Gäste den Anlass. Dieses Jahr erwarten die Veranstalter, das Openair St.Gallen, laut Mediensprecherin Nora Fuchs bei gutem Wetter gleich viele Besucherinnen und Besucher. Das Festival wurde 1986 ins Leben gerufen und hat seither das Ziel, regionale und lokale Bands zu fördern und dem Publikum vorzustellen.

Der Anlass gebe die Gelegenheit, sich einen guten Überblick über die Kreativität und Vielfältigkeit der Ostschweizer Musikszene zu verschaffen, sagt Fuchs: Die eine oder andere Band, die am gespielt hat, hat es im nächsten oder in darauffolgenden Jahren auf die grossen Bühnen am Openair St.Gallen geschafft. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden mit dem diesjährigen Programm. Auch 2026 ist es uns gelungen, ein abwechslungsreiches und genreübergreifendes Line-up zusammenzustellen, das die Vielfalt der Ostschweizer Musikszene widerspiegelt, sagt Fuchs.

Den Auftakt des diesjährigen Musig uf de Gass-Festivals macht die 19-jährige Singer-Songwriterin Ana Lou auf der Marktplatz-Bühne. Die St.Gallerin findet sich im deutschen Indie-Pop wieder. Sie thematisiert in ihren Songs Ängste, Hoffnungen und das Erwachsenwerden. Internationaler wird es mit der Band Dejàn Collective, deren fünf Mitglieder aus der Schweiz, Kuba, Aserbaidschan, der Ukraine und Japan stammen.

Sie arbeiten hauptsächlich mit Latin, Jazz sowie orientalischen und elektronischen Einflüssen. In eine andere Richtung geht die Rockband Reviväl. Ihre Musik trifft euch so hart wie ein Lastwagen, schreiben die Veranstalter auf der Webseite. Die Bündner konnten sich den Sieg des Nachwuchswettbewerbs Bandxost 2025 holen.

Melodischer wird es mit dem dänisch-schweizerischen Sänger Tobias Jensen - ohne an Energie zu verlieren. Den Abschluss auf der Marktplatz-Bühne macht die Ostschweizer Band 2kmafia. Die Band hatte sich ursprünglich im St.Galler Kulturraum Flon kennengelernt und dort ihre ersten Gigs gespielt. Im Jahr 2024 gewann sie Bandxost und spielte 2025 am Openair St.Gallen auf der Intro-Stage.

Um etwa 22 Uhr ist Schluss auf der Marktplatz-Bühne, das Festival geht in den Clubs weiter. Für 15 Franken können Besucherinnen und Besucher bei den dortigen Konzerten dabeisein. Das Theater Trouvaille macht neu mit. Da mit dem Talhof eine Venue weggefallen sei, hätten die Veranstalter nach einer passenden Alternative gesucht: Mit dem Theater Trouvaille haben wir einen Ort gefunden, der sich gut für das diesjährige Singer-Songwriter-Line-up eignet und mit seiner besonderen Atmosphäre zum Konzept passt.

Die neue Venue sei ein Highlight des diesjährigen Festivals. Im Trouvaille heizt das frisch gegründete Musikerduo Steno die Bühne ein: mit Pfeifen, Geigenklängen und schweizerdeutschem Gesang. Es folgt LauraAntonella mit freudigen, melancholischen Liedern und Singer-Songwriter Max Berend. Es bleibt heiter, seine Musik ist im Folk, Pop, Chanson und Jazz zu Hause.

Währenddessen beginnen auch im Flon die ersten Konzerte. Dort startet die Band Anna, die auf Punk-Rock setzt. Es bleibt bei Rock mit Exhibit, deren Texte ehrlich und verletzlich daherkommen. Choose the Juice machen im Flon den Abschluss.

Sie sind eine 2021 gegründete Rockband aus St.Gallen. In der Kaffeebar Øya begrüsst um 20.45 Uhr die Schweizer Sängerin Florencia Yunis das Publikum. Ihre Musik ist geprägt von Latino-Klängen und ihren deutsch-argentinischen Wurzeln. Viel Erfahrung bringt DJ E.S.

I.K mit. Seit bald 30 Jahren ist der Rapper und DJ in der Schweiz und im Ausland unterwegs. Ebenfalls auflegen wird die Schweizer DJane Caridino, die mit ihrer Musik zum Tanzen animiert. Und zuletzt beginnt das Programm im Palace.

Dort startet Tibelya, sie hat assyrische Wurzeln, und bringt Wärme und sanfte Melodien in den Club. Das Synth-Pop-Duo Paraphon mit seinem Retro-Sound spielt als Nächstes, nach Mitternacht folgt die zweiköpfige Alternative-Rockband Elio Ricca. Mit ihrem Psychedelic Grunge spielt die Band im Palace, bevor ein DJ-Set vom Openair St.Gallen das Festival abschliesst





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