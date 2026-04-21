Museumsfest im Stadtmuseum Aarau: Ein Wochenende zwischen Hightech und Stadtgeschichte

Das Stadtmuseum Aarau lädt am 25. und 26. April zum grossen Museumsfest ein. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Silent Disco, optischen Experimenten und spannenden Einblicken in die Stadtgeschichte.

Das Stadtmuseum Aarau öffnet seine Tore für das alljährliche Museumsfest , das am Wochenende vom 25. und 26. April stattfindet. Unter dem inspirierenden Motto Pixel, Pinhole und neue Perspektiven bietet das Museum ein umfassendes Programm, das Technikgeschichte, kreative Gestaltung und gesellschaftliche Teilhabe miteinander verbindet. Besucher jeden Alters sind eingeladen, die Welt der Optik neu zu entdecken und tiefe Einblicke in die vielschichtige Geschichte der Stadt Aarau zu gewinnen.

Die Veranstaltung richtet sich dabei explizit an alle Bevölkerungsgruppen, was sich besonders in den angebotenen Führungen widerspiegelt, die in verschiedenen Sprachen durchgeführt werden, um die kulturelle Vielfalt der Stadt aktiv einzubeziehen. Ein zentraler Bestandteil des diesjährigen Festes ist die wissenschaftliche und spielerische Auseinandersetzung mit der visuellen Wahrnehmung. Familien und Technikbegeisterte können in den Workshops der Sammlung Kern eintauchen, wo Themen wie 3D-Sehen, Virtual Reality und optische Täuschungen auf unterhaltsame Weise vermittelt werden. Für die jüngeren Gäste gibt es spezielle Bastelangebote, bei denen sie eigene Kaleidoskope kreieren können. Der Sonntag, der weltweit als Pinhole-Day bekannt ist, bietet zudem die einzigartige Gelegenheit, mit Lochkameras zu experimentieren. Unter fachkundiger Anleitung fertigen die Teilnehmenden ihre eigenen Kameras an, lernen die physikalischen Grundlagen der Fotografie kennen und halten besondere Momente auf analoge Weise fest. Diese interaktive Herangehensweise macht das Museumsfest zu einem Ort, an dem Theorie und Praxis auf inspirierende Art und Weise verschmelzen. Neben den technologischen Aspekten legt das Stadtmuseum Aarau in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf die Menschen hinter der Stadtgeschichte. Mit dem Projekt Dini Gschicht – eusi Stadt gibt das Museumsteam erste, spannende Einblicke in ein Vorhaben, das die Bewohnerinnen und Bewohner Aaraus aktiv miteinbezieht. Das Museum verlässt dabei den traditionellen Ort der Ausstellung, geht direkt in die verschiedenen Stadtteile und sammelt dort persönliche Erinnerungen und Anekdoten, um die Historie der Stadt gemeinsam mit den Bürgern lebendig zu halten. Den feierlichen Abschluss bildet am Samstagabend die beliebte Silent Disco auf dem Schlossplatz, die bereits am Nachmittag mit einer speziellen Kindersession beginnt und bis in die späte Nacht hinein ein generationenübergreifendes Tanzerlebnis bietet. Dieses Fest ist nicht nur eine kulturelle Bereicherung, sondern eine Einladung, gemeinsam in die Zukunft und Vergangenheit von Aarau zu blicken





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