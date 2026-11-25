Das Museum für Kommunikation in Bern erhält den zweiten Platz beim ersten Schweizer Museumspreis für seine einzigartige Vermittlungsarbeit und den Fokus auf menschliche Nähe.

Das Museum für Kommunikation in Bern hat beim erstmals verliehenen Schweizer Museumspreis den zweiten Platz erreicht. Die Auszeichnung gilt speziell der herausragenden Vermittlungsarbeit des Hauses im Bern er Museumsquartier. Direktorin Jacqueline Strauss bezeichnet diesen Podestplatz als großartige Bestätigung für ihre strategische Arbeit.

Die Strategie hinter dem Erfolg

Das Museum im Berner Museumsquartier setzt bewusst nicht auf Künstliche Intelligenz, sondern auf menschliche Nähe, um die Herzen der Besucher zu gewinnen. Vor etwa zehn Jahren hat die Institution die klassischen Aufsichten abgeschafft und durch sogenannte Kommunikatorinnen und Kommunikatoren ersetzt. Diese Mitarbeiter schaffen eine Atmosphäre, in der persönliche Gespräche und direkter Dialog zwischen den Besuchenden Teil der Ausstellung werden.

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Dieses Repertoire öffnet Türen zu neuen Erfahrungen für alle Zielgruppen. Ob Kleinkind, Nerd, Seniorin, Person mit Einschränkungen oder aus einem anderen Kulturkreis findet jedes Individuum einen Zugang zu den Exponaten. Diese schweizweit einmalige Vermittlungsstrategie war ausschlaggebend für den zweiten Platz bei der aktuellen Preisverleihung.

Anerkennung und historische Entwicklung

Bereits 2019 hatte das Museum den renommierten Museumspreis des Europarates gewonnen. Aus dem ehemals unscheinbaren Postmuseum ist in den letzten Jahrzehnten ein international beachtetes Haus geworden. In den letzten zwanzig Jahren hat das Museum fast 100'000 Besucher hinzugewonnen, was die wachsende Attraktivität der Institution unterstreicht.

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Die Ehrung fand heute im Kulturzentrum PROGR in Bern statt. Dort wurden die Podestplätze offiziell gewürdigt. Jacqueline Strauss hebt hervor, dass in unserer digitalen Zeit menschliche Nähe wichtiger ist denn je. Diese Erkenntnis wird durch die Auszeichnung gestärkt.

Zukunftsausblick und Wettbewerbsstruktur

Die Stiftung Schweizer Museumspass vergibt den Preis, um die Vielfalt und das Engagement der Schweizer Museumslandschaft zu würdigen. Das Jahresthema 2026 lautet "beste Vermittlung für alle Generationen". Im Zentrum dieses neuen Preises steht das Publikum. Mit einem Online-Voting bestimmt es mit, welches Museum im Jahr 2026 für seine herausragende Leistung ausgezeichnet wird.

Mit dem Museum für Kommunikation erhält der Wettbewerb kein unbeschriebenes Blatt die Silbermedaille. Die institutionelle Verankerung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Vermittlungsmethoden sorgen dafür, dass das Haus auch in Zukunft eine führende Rolle in der Schweizer Museumslandschaft einnimmt.