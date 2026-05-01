Muri bei Bern schliesst Jahresrechnung 2025 ausgeglichen ab – Schulden steigen

Trotz eines hohen Überschusses von 7,8 Millionen Franken stiegen die Schulden der Gemeinde Muri bei Bern im Jahr 2025 um 6 Millionen Franken. Grund dafür sind hohe Investitionen und Zahlungen in den kantonalen Finanzausgleich. Die Steuereinnahmen lagen deutlich über dem Budget.

Die Gemeinde Muri bei Bern präsentiert eine ausgeglichene Jahresrechnung für das Jahr 2025, wenngleich diese mit einigen Nuancen verbunden ist. Trotz eines beachtlichen effektiven Überschusses von rund 7,8 Millionen Franken verzeichnete die Gemeinde einen Anstieg der Schulden um sechs Millionen Franken.

Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich durch eine Kombination aus erhöhten Steuereinnahmen und umfangreichen Investitionen sowie den verpflichtenden Zahlungen in den kantonalen Finanzausgleich. Die positiven Ergebnisse sind vor allem auf eine deutliche Steigerung der Steuereinnahmen zurückzuführen, die rund 9,6 Millionen Franken über den budgetierten Erwartungen lagen. Ein wesentlicher Beitrag dazu kam von Privatpersonen, die etwa sechs Millionen Franken mehr an Steuern zahlten als erwartet, während Unternehmen rund 2,6 Millionen Franken zusätzlich beisteuerten.

Auch Sonderveranlagungen sowie die Einnahmen aus Erbschafts- und Schenkungssteuern trugen mit insgesamt 0,8 Millionen Franken zu den Mehrerträgen bei. Im Vergleich zum bereits erfolgreichen Rekordjahr 2024 konnte die Gemeinde ihren Steuerertrag nochmals um rund 5,4 Millionen Franken steigern. Neben den erhöhten Steuereinnahmen erzielte die Gemeinde auch einmalige Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von rund 2,6 Millionen Franken. Diese Landverkäufe sind laut offizieller Mitteilung mit dem Auslaufen von Baurechten verbunden.

Der Gemeinderat sieht in diesen Gebieten kein weiteres planerisches Entwicklungspotenzial und hat sich daher für den Verkauf entschieden. Die Gemeinde investierte im vergangenen Jahr insgesamt rund 18,9 Millionen Franken, was einer Umsetzung von 93 Prozent der geplanten Investitionen entspricht. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, in dem lediglich 65 Prozent der geplanten Investitionen realisiert werden konnten. Gleichzeitig leistete Muri bei Bern Zahlungen in den kantonalen Finanzausgleich in Höhe von rund 13,7 Millionen Franken.

Diese Zahlungen sind gesetzlich vorgeschrieben und dienen der finanziellen Angleichung zwischen den Gemeinden im Kanton Bern. Die kurz- und langfristigen Schulden der Gemeinde beliefen sich Ende 2025 auf 55 Millionen Franken, was einem Anstieg von sechs Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Verschuldung der Gemeinde wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

Der Finanzplan für den Zeitraum von 2025 bis 2030 prognostiziert zwar weiterhin Überschüsse, jedoch werden die geplanten Investitionen und die hohen Zahlungen in den Finanzausgleich dazu führen, dass die Schulden bis zum Jahr 2030 auf rund 79 Millionen Franken ansteigen könnten. Diese Entwicklung unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Finanzplanung und einer Priorisierung der Investitionen. Trotz des steigenden Schuldenstands ist die Gemeinde Muri bei Bern finanziell stabil und in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Der Gemeinderat betont, dass die Investitionen in die Zukunft der Gemeinde notwendig sind, um die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern. Die Gemeinde wird weiterhin bestrebt sein, ihre Einnahmen zu steigern und ihre Ausgaben zu kontrollieren, um die Verschuldung langfristig zu stabilisieren. Die transparente Kommunikation der finanziellen Situation und die Einbindung der Bevölkerung in die Entscheidungsfindung sind dabei von zentraler Bedeutung. Die Gemeinde Muri bei Bern ist ein attraktiver Wohnort und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region.

Die positive Entwicklung der Steuereinnahmen und die hohen Investitionen in die Infrastruktur tragen dazu bei, die Attraktivität der Gemeinde zu erhalten und zu steigern





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