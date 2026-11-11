Der ex-Mannschaftscoach der Schweiz Murat Yakin übernimmt die Leitung der Nationalmannschaft nach dem Ausscheiden von Vladimir Petković. Im August 2021 wurde die Nachfolge offiziell festgelegt und die Erwartungen an Yakin sind hoch.

Murat Yakin trat erstmals im August 2021 die Position des Nationaltrainers der Schweiz an und ersetzte Vladimir Petković, der die Mannschaft nach einem erfolgreichstreichenden Vorstoss ins EM-Viertelfinale 2020 zurückließ. Der Schweizerische Fussballverband wählte Yakin, obwohl er zu diesem Zeitpunkt lediglich als Trainer der Challenge-League-Mannschaft KAA Schaffhausen tätig war.

Entscheidungsprozess und Hintergründe

Am 16. August 2021 wurde offiziell bekanntgegeben, dass Murat Yakin die Leitung der Schweizer Nationalmannschaft übernehmen würde. Die Beschwerde kam aus dem Verband, der verschiedene Kandidaten wie Marcel Koller, Urs Fischer und Bernard Challandes geprüft hatte. Trotz seiner Karriere bei Thun, Luzern, Basel, wo Yakin zweimal Meister wurde, und Spartak Moskau, stieß die Wahl auf einen potenziell unüblichen Kandidaten aus der Challenge League.

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Die Expertenmeinung war skeptisch, die Erwartungen an einen "jungen, modernen Trainer mit klarer Spielidee" und hoher technischer Kompetenz wurden jedoch laut Relativberichte des Verbandes als passend eingeschätzt. Besonders die Perspektive, eine Vereinbarkeit von erfahrenen eigenen Spielern und einer aktuellen modernen Herangehensweise zu haben, wurde von den Medien hervorgehoben.

Reaktionen der Fachwelt und Fans

Die Schweizer Medien, darunter das SRF, betonten in erster Linie die Mutmaßung, dass Yakin die beste Wahl getroffen hat. Beni Huggel, ex-Mitspieler von Yakin, beschrieb die Entscheidung als "mutiger" und gab an, dass der Trainer sich "vor einer schwierigen Qualifikation hingearbeitet habe." Fanreaktionen waren gemischt: Einige sahen in Yakin eine erfrischende Option, während andere die Abweichung von etablierten Trainingsstilen kritisierten.

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Dennoch zeigte die Nationalmannschaft in den darauffolgenden Jahre einen deutlichen Aufwärtstrend. In der Nations League 2022/23 wurden sowohl Portugal als auch Spanien überboten. Im Rahmen der EM 2024 erzielte die Schweiz ein souveränen 2:0 im Achtelfinal gegen Italien, bevor sie auf Argentinien im Viertelfinale scheiterte. Die Leistung in der WM 2026 zeigte, dass Yakin in der Lage ist, das Team in kritischen Momenten zu motivieren und taktisch zu führen, obwohl das 1:6 im WM-Achtelfinale 2022 den Zweifel an seiner Wirksamkeit nutzte.

Statistiken und Erfolge unter Yakin

Der aktuelle Punkteschnitt bei Yakin liegt bei 1,74 pro Spiel, sehr nahe an den Zahlen von Petković (1,79), Roy Hodgson (1,78) und Ottmar Hitzfeld (1,77). Die Anzahl der Länderspiele, die Yakin gleichzeitig realisiert hat, beträgt 70, ein beachtlicher Meilenstein, der nur Petković (78 Spiele) und Köbi Kuhn (73) zuvor erzielt haben.

Der Erfolg der Schweizer Mannschaft seit der Ernennung Yakin konnte durch die Analyse seiner Taktik nachgewiesen werden: Er bringt gezielt Schwächen des Gegners in den Fokus und nutzt diese für die eigene Mannschaft. Das Team ist seit seiner Ernennung zuletzt nur zweimal als Verlierer im Wettbewerb aus.

Zukunftsausblick und mögliche Entwicklungen

Yakin verließ den Torwartschluss des Nationalmannschaftsmanagements mit einem aufgerufenen, innovativen Plan für die nächsten Spiele in der Nations League. Die spielerische Entwicklung von Youngsters und die Beibehaltung der strukturellen Stärke werden den Verband anfreunden. Der nächste große Schritt wäre die klare Abstimmung mit genügend Sitzzeit bis zur Einleitung der nächsten EM 2028-Qualifikation; derzeit bleibt die Absage, eine Verlängerung an die erfolgreiche Qualifikation zu binden, bestehen.