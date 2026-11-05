Murat Yakin präsentiert Schweizer Kader für Nations-League-Aufstieg gegen Schottland

Nationaltrainer Murat Yakin stellt das 28-köpfige Aufgebot der Schweizer Nati vor. Mit Granit Xhaka und Breel Embolo reist das Team am 16. November nach St. Gallen für das entscheidende Spiel gegen Schottland.

Die Schweizer Nati onalmannschaft unter der Leitung von Nationaltrainer Murat Yakin steht kurz davor, den Aufstieg in die A-Liga der Nations League zu feiern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Coach am Donnerstag sein offizielles Aufgebot für die beiden letzten Pflichtspiele des Kalenderjahres bekannt gegeben. Diese Begegnungen sind entscheidend für die Qualifikation und die künftige Gruppenzugehörigkeit.

Das Aufgebot umfasst insgesamt 28 Spieler, eine Erweiterung, die Yakin strategisch im Blick auf die kommenden Europameisterschafts-Qualifikationsspiele im nächsten Jahr begründet. Am kommenden Montag, dem 16. November, wird die Elf zum letzten Zusammenzug des Jahres in St. Gallen einrücken. Dort steht am selben Abend um 20.45 Uhr das wichtige Duell gegen Schottland auf dem Programm, bei dem in St. Gallen gespielt wird.

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Granit Xhaka kehrt als Kapitän zurück

Die Rückkehr von Granit Xhaka in den Kader ist ein zentrales Element für die bevorstehenden Spiele. Murat Yakin hat klare Worte zur Situation gefunden und bestätigt, dass die Angelegenheit bereits besprochen wurde. Der Kapitän hat sich für sein Fehlen in den vorherigen Spielen entschuldigt und dem Trainer persönlich Nachricht geschrieben, bevor er die letzten Partien verpasste. Yakin betont, dass er die Erfahrung des Mittelfeldspielers dringend benötigt und überzeugt ist, dass Xhaka beim Einkleiden am Montag sich nur noch auf die Nationalmannschaft konzentrieren wird.

Zur Frage der Kapitänsbindung äußert sich der Trainer unmissverständlich. Yakin rät Xhaka keinesfalls ab, das Armband abzugeben, da seine Position als Führungsspieler nie in Frage stand. Die Kontinuität an der Spitze der Defensive und des Mittelfelds gilt als essenziell für die moralische und taktische Stabilität des Teams in den kritischen Schlussphasen der Gruppenphase.

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Breel Embolo und interne Konflikte

Auch der Stürmer Breel Embolo ist wieder im Kader enthalten, was auf eine Versöhnung hindeutet. Embolo hatte sich Anfang der Woche in einem Interview bei "CH Media" scharf über seine Behandlung beim letzten Trainingslager beschwert. Yakin reagiert diplomatisch auf die öffentlichen Äußerungen des Angreifers. Der Trainer anerkennt das Recht des Spielers, sich zu positionieren, bewertet jedoch ausschließlich die sportliche Leistung auf dem Feld.

Embolo war verärgert darüber, dass er in der jüngsten Vergangenheit nicht zum Einsatz kommen konnte. Yakin stellt klar, dass Embolo diese Entscheidung akzeptieren muss. Dennoch plant der Trainer ein persönliches Gespräch mit dem Stürmer, bei dem alle offenen Punkte am Tisch besprochen werden sollen. Diese Maßnahme dient der klärenden Kommunikation, um Embolos Einsatzwillen für die nächsten Spiele sicherzustellen.

Verletzungsprobleme und weitere Kaderänderungen

Neben den bekannten Rückkehrern gibt es im Kader auch Lücken durch Verletzungen. Zeki Amdouni fehlt aufgrund einer Verletzung, was den Angriffsschwerpunkt leicht verändert. Dennoch erweitert Yakin das Aufgebot auf 28 Namen, um die Konkurrenz und die Flexibilität für die langfristigen Aufgaben zu erhöhen. Diese Maßnahme zeigt die strategische Weitsicht des Trainers, der über die Nations League hinaus denkt.

Ein neuer Akteur erhält zudem sein erstes Aufgebot für die Nationalmannschaft. Samuel Ballet wird in die Liste der 28 nominierten Spieler aufgenommen, was eine Chance für neue Gesichter im Team bietet. Die Erweiterung des Kaders dient auch der Vorbereitung auf die anstehenden Herausforderungen im kommenden Jahr.

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Der Weg zum Aufstieg und das Duell mit Schottland

Am 16. November steht das entscheidende Spiel gegen Schottland an. Die Schweiz muss ihre Aufstiegspläne mit einem Sieg in St. Gallen untermauern. Die Atmosphäre wird hochspannend sein, da der Aufstieg in die A-Liga der Nations League auf dem Spiel steht. Murat Yakin hat seine Botschaft klar kommuniziert: Es geht um Disziplin, Wiedergutmachung und sportlichen Fokus.

Die Fans und die Medien beobachten die Entwicklungen rund um Xhaka und Embolo mit großem Interesse. Die Versöhnung im Team könnte ein wichtiger Katalysator für die Leistung am Montagabend sein. Yakin verlässt sich auf die Erfahrung seiner Führungsspieler und die Energie der neuen und zurückkehrenden Akteure. Das Ziel ist klar: Der sofortige Wiederaufstieg und die Stabilisierung der Schweizer Fußballnationalmannschaft auf höchstem Niveau.