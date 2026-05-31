Der Fußballtrainer Murat Yakin würdigt das Eishockeyteam der Schweiz, das im Finale gegen Finnland antreten wird, und hebt die gemeinsamen Werte von Dominanz, Teamgeist und Leidenschaft hervor.

Der schweizerische Fußballnationaltrainer Murat Yakin hat sich in einer ungewöhnlichen Geste vor dem bevorstehenden Eishockey-Weltmeisterschaftsfinale an seine Mitbürger gewandt. In einem offenen Brief würdigte er das beeindruckende Abschneiden der Schweizer Eishockeymannschaft, die mit ihrem souveränen Spiel die internationale Szene und sogar Fans auf der anderen Seite des Atlantiks begeistert hat.

Yakin betonte, dass die Teams zwar unterschiedliche Sportarten vertreten, aber ein gemeinsames Selbstverständnis teilen: Dominiert zu spielen, immer den Sieg im Blick zu haben und dies mit einem klaren Matchplan, Leidenschaft, Mut und Präzision zu tun. Die Spieler zeigten nicht nur spielerisches Können, sondern verkörperten starke Persönlichkeiten, klare Hierarchien und vor allem den Teamgedanken, der nach Ansicht des Trainers das Fundament jeder großen Mannschaft bildet.

Dieses kollektive Engagement wird von einem enthusiastischen Schweizer Publikum unterstützt, das eindrucksvoll demonstriert, wie sehr nationale Teams das Land emotional vereinen können





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