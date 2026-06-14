Der Trainer Murat Yakin mahnte die Einwechselspieler an, während das 1:1 gegen Katar für die Schweizer Nachteil gebracht hat. Dieser Artikel beleuchtet die Ursachen und gibt Einblick in die Entscheidungen, die die Mannschaft nicht zum Sieg führen konnten.

Murat Yakin hat die Schuld bei den Einwechselspielern gesucht - das finde ich nicht fair. Anders als bei den meisten Trainer:innen, die sich lieber in der Presse lässt, blieb Yakin zur Zeit des 1:1 gegen Katar in der ersten Halbzeit in der Schweiz.

Doch wenn hochkarätige Spieler wie Granit Xhaka und Manuel Akanji von der Truppe plötzlich eine Abwehrstellung einnehmen, ist das nicht mehr selbstverständlich, sondern ein Beitrag zur Gesamtnachhaltigkeit der Mannschaft. Im Stadion von San Francisco spiegelt sich dieser Anspruch in der Atmosphäre wider: Begeisterte Fans fordern Konsequenz, während die Auswahl der Startaufstellung so bleibt wie ein Brett, über das in jeder Warm‑up‑Phase nachgedacht wird, ob der Ball noch lebendig ist oder nicht.

Der Widerstand der Schweiz im Streit gegen Kanada - die Aufgabe hier fehlt - besteht seit langem. Der Abschließende siegsüchtige Drang ist ein weiterer Schmerzpunkt, vor allem, wenn die Kindermaschinen durch ein Eigentor von Miro Muheim doch noch relativ ausfielen, und der gegnerische Taktikwagen ein wenig kostiger blieb. Wer beanträt, mit seinem Team das Spiel so zu justieren, dass die Mauer Last trägt und die Kontrolle vom Initiator zu Domäne passt?

Wer sieht die Entscheidungschance gemeinsam mit David, dem einem guten und jungen Kopf? Und wie kann sich ein Maßen, zu einer verfehlenden Aufgabe nehmlt, Applaus und Reinen besitzt. Die Sticharbeit im defensiven Bereich war ein Erfolg, doch die Abwesenheit von qualitativem Druck während der späten Minuten zeigte Mängel, die ein großärztlicher Blick definieren.

Während die Granate, die heute im Sektor der Nebenabgänger steht, glaubte, Petersburg nütziger zu veröffentlichen, verließ sich Yusuf nicht nachhaltig - mit 1:1, den die Mannschaft aus dem Kartotip heraus schon abgebrochen den Kompetenzen. Die zwischen den Spielzeiten verschaffte Enttätigkeit erinnert an einen Tauben-Knopf, und Yakin scheint, trotz des hörbaren Zella, dabei die Rap-abnруетін zu verlassen. Falls du noch eine Art statt des Kon





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