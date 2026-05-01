Muolen wird zum Schwing-Mekka: Abschied von Lars Geisser und Spannung mit Samuel Giger

Das Schwingfest in Muolen am 8. und 9. Mai 2026 verspricht ein spannendes Wochenende mit Top-Favoriten, Nachwuchstalenten und dem emotionalen Abschied von Lars Geisser. Lebendpreise und ein vielseitiges Festprogramm runden das Ereignis ab.

Muolen wird am Wochenende vom 8. und 9. Mai 2026 zum Zentrum des Schwingsports. Das Schwingfest verspricht ein spannendes Wochenende mit Top-Favoriten wie Samuel Giger , starken Talenten und einem emotionalen Abschied von Lars Geisser , dem erfolgreichsten Aktivschwinger des Schwingerverbandes St. Gallen und Umgebung.

Das Festprogramm umfasst die stimmungsvolle Mai-Wiesn am Freitagabend und das Nachwuchs- sowie Aktivschwingfest am Samstag. Rund 350 Nachwuchsschwinger werden in vier Alterskategorien gegeneinander antreten, bevor am Samstagnachmittag rund 80 Aktivschwinger ins Sägemehl steigen. Samuel Giger gilt als einer der Hauptfavoriten, doch die Konkurrenz ist stark. Andy Signer hat im vergangenen Jahr mit seinem Kranzfestsieg und Erfolgen an Bergkranzfesten auf sich aufmerksam gemacht und Giger bereits in der Vergangenheit herausgefordert.

Weitere Anwärter auf den Sieg sind Roman Wittenwiler, Patrick Kurmann und Aron Kiser. Es gibt sogar Gerüchte, dass kurzfristig noch weitere Eidgenossen, insbesondere aus dem Kanton St. Gallen, nachmelden könnten, was die Spannung zusätzlich erhöht. Die Siegerliste von Muolen kann sich sehen lassen, mit Namen wie Werner Schlegel und Samuel Giger. Der Abschied von Lars Geisser ist ein besonderes Ereignis.

Nach einer Knieverletzung beendet er seine aktive Karriere, hinterlässt aber eine beeindruckende Bilanz mit zahlreichen Kränzen und einem Festsieg am Wolzenalpschwingen 2015. Geisser bleibt dem Schwingsport jedoch verbunden und engagiert sich bereits im Vorstand des Schwingerverbandes St. Gallen und Umgebung. Die Lebendpreise – ein Rind, ein Wasserbüffel und ein Kalb – sorgen traditionell für zusätzliche Aufmerksamkeit. Das Schwingfest in Muolen verspricht somit ein unvergessliches Ereignis für Sportler und Zuschauer gleichermaßen, das Sport, Tradition und Geselligkeit vereint





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