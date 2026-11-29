Die Stimmbürger in Münchwilen TG stimmten am 29. November 2026 über drei Vorlagen ab. Die AHV-Finanzierung wurde klar abgelehnt, während Feuerwerke und Ehepaar-Steuerfragen geteilt wurden.

Am 29. November 2026 hat die Einwohnergemeinde Münchwilen im Kanton Thurgau über drei eidgenössische Vorlagen abgestimmt. Das Ergebnis zeigt eine klare Ablehnung der finanziellen Mehrbelastung für die Altersversorgung, während die lokale Bevölkerung die Beschränkung von Feuerwerken ablehnt. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 45 Prozent, was auf ein moderates politisches Interesse in der Gemeinde hindeutet.

AHV-Zusatzfinanzierung klar abgelehnt

Die Vorlage zur Zusatzfinanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) scheiterte in Münchwilen deutlich. Von den 1.615 gültigen Stimmzetteln stimmten 1.020 Personen mit Nein, was einem Anteil von 63,16 Prozent entspricht. Nur 595 Wähler, das sind 36,84 Prozent, votierten für die Einführung der zusätzlichen Finanzierung. Die Stimmbeteiligung bei dieser spezifischen Vorlage betrug 44,86 Prozent der 3.676 Stimmberechtigten.

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Die Daten der Urnenwahl verdeutlichen die Präferenz der Gemeinde. Von insgesamt 1.655 eingegangenen Stimmrechtsausweisen wurden 160 vor der eigentlichen Abstimmung abgegeben. Davon entfielen 4 auf die Urne und 1.491 auf den Briefwahlweg. Bei der Auszählung dieser Stimmzettel gab es 8 leere und 26 ungültige Zettel, was die Gesamtzahl der gültigen Stimmen auf 1.615 festlegte.

Feuerwerk-Initiative erhält Mehrheit

Im Gegensatz zur AHV-Abstimmung fand die Initiative zum Verbot von Feuerwerken in Münchwilen breite Zustimmung. Die Stimmbürger lehnten die restriktiven Massnahmen ab, was als Signal für die Beibehaltung traditioneller Bräuche gewertet werden kann. Von 1.624 gültigen Stimmzetteln sprachen sich 976 Personen (60,10 Prozent) gegen die Initiative aus. Nur 648 Wähler (39,90 Prozent) unterstützten das Verbot.

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Die Beteiligungsrate bei der Feuerwerks-Abstimmung belief sich auf 44,99 Prozent. Hier lagen insgesamt 1.654 Stimmzettel vor, wovon 5 leer und 25 ungültig waren. Die hohe Zustimmung zum aktuellen Stand der Dinge zeigt, dass die lokale Bevölkerung Wert auf die Tradition des Feuerwerks legt und keine gesetzlichen Eingriffe durch die Gemeinde oder den Kanton sehen möchte.

Soziales Thema und Kriegsmaterialgesetz

Ein drittes wichtiges Thema war die Forderung nach fairen Bundessteuern für Ehepaare. Die Initiative "Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare - Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!" wurde knapp abgelehnt. Von 1.591 gültigen Stimmen entfielen 804 (50,53 Prozent) auf Nein und 787 (49,47 Prozent) auf Ja. Die Stimmbeteiligung lag bei 44,61 Prozent.

Dieses Ergebnis zeigt eine stark gespaltene Gemeinde. Der Unterschied von nur 17 Stimmen zwischen Ja und Nein unterstreicht die Polarisierung dieses sozialen Themas. Die Wähler entschieden sich in Münchwilen letztlich dafür, die aktuelle steuerliche Situation beizubehalten und die Diskriminierung von Ehepaaren nicht per Volksinitiative zu korrigieren.

Anderung des Kriegsmaterialgesetzes

Die Änderung des Bundesgesetzes über das Kriegsmaterial vom 19. Dezember 2025 fand in Münchwilen eine deutliche Mehrheit für die Zustimmung. Von 1.572 gültigen Stimmzetteln votierten 937 Personen (59,61 Prozent) mit Ja. 635 Wähler (40,39 Prozent) stimmten dagegen. Die Stimmbeteiligung betrug hier 44,42 Prozent.

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Bei dieser Abstimmung wurden 1.633 Stimmzettel eingereicht. Es gab 25 leere und 36 ungültige Zettel. Die klare Mehrheit für die Änderung des Kriegsmaterialgesetzes zeigt, dass die Bevölkerung diesen regulatorischen Eingriff unterstützt, möglicherweise aufgrund von Sicherheitsbedenken oder harmonisierenden Massnahmen auf Bundesebene. Die Gesamtbeteiligung an diesem Tag lag bei fast 45 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung.