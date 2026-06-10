Mumenthaler überzeugt mit Saisonbestzeit in Oslo, Lobalu enttäuscht

Beim Diamond-League-Meeting in Oslo erzielt der europäische Sprinter Timothé Mumenthaler eine neue Saisonbestleistung über 200 Meter, während der Langstreckenläufer Dominic Lobalu deutlich hinter seinen Erwartungen zurückbleibt.

Der 200-m-Europameister Timothé Mumenthaler vom Stade Genève erzielte beim Diamond-League-Meeting in Oslo einen starken fünften Platz. In einem Rennen, das der olympische Sprinter Letsile Tebogo in 19,84 Sekunden für sich entschied, lief Mumenthaler eine Zeit von 20,58 Sekunden.

Damit unterbot er seine bisherige Saisonbestleistung aus der Schweiz um neun Hundertstel und platzierte sich knapp vor dem australischen aufstrebenden Talent Gout Gout, der 20,60 Sekunden benötigte.

"Ich bin zufrieden, meine Form kommt", kommentierte Mumenthaler seinen Auftritt. Ganz anders sah die Situation bei Dominic Lobalu vom LC Brühl aus. Der Europameister über 10.000 Meter fand sich von Beginn an in den hintersten Reihen des Feldes wieder und konnte nie in den Wettkampf finden, wie er es sich vorgestellt hatte. Seine Hoffnung, seinen eigenen Schweizer Rekord von 12:50,87 Minuten, den er vor einem Jahr im selben Stadion aufgestellt hatte, zu verbessern, zerschlug sich.

Nach einem 13. Platz in einer enttäuschenden Zeit von 13:08,78 Minuten zeigte sich Lobalu im Ziel frustriert und ratlos.

"Meine Trainings laufen gut, aber heute konnte ich das gute Gefühl nicht auf die Bahn bringen", sagte er. Das nächste Diamond-League-Meeting wird am Freitag der kommenden Woche in Doha, Katar, ausgetragen





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