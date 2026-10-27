Der Ausbau des Müllerbräu-Areals in Baden öffnet erneut den Weg zum Bahnhof, schafft breitere Verkehrswege, einen Fahrzeugaufgang zum Biergarten und plant neue Grünflächen - ohne Bierhalle - für ein moderneres Stadtbild.

Der direkte Fußweg zwischen dem Bahnhof und der Dynamostrasse ist wieder frei, und zugleich haben die ehemals blickdichten Bauwände rund um das Müllerbräu-Areal hinter sich gelassen.

Diese Veränderungen eröffnen nicht nur einen klaren Blick auf die neu gestaltete Güterstraße, sondern auch auf den geplanten Aufgang zum Biergarten, der am linken Rand der Szene verortet ist. Obwohl die alte Güterstraße noch nicht vollständig begehbar ist, lässt sich bereits deutlich erkennen, dass sie nach den letzten Bauarbeiten deutlich breiter geworden ist - eine Tatsache, die der Geschäftsführer des Müllerbräu, Felix Meier, bestätigt: "Der Weg ist tatsächlich etwas breiter geworden.

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Baustelle Müllerbräu Baden wird sichtbar

" Seit ungefähr zweieinhalb Jahren dominiert die große Großbaustelle auf dem Müllerbräu-Areal die Umgebung des Bahnhofs in Baden. Nun wird das Projekt in mehreren sichtbaren Etappen vorangetrieben. Der bisher durch Bauwände verdeckte Bereich hinter dem Langhaus wurde klargemacht und der Blick auf die neu gestaltete alte Güterstraße ist nun vollständig freigelegt. Die Straße führt zwar noch nach Hans-Müller-Turm, bleibt jedoch vorerst von einem Bauzaun getrennt, sodass die Anwohner des Bahnstaus noch keinen freien Durchweg haben.

Die Breite der Straße wurde in den letzten Bauphasen Mehrweganten entworfen, was nicht nur die Passagierströme erleichtert, sondern auch das gesamte Verkehrsbild im Bananenwirrt besser gestaltet. Ein weiteres Augenmerk liegt auf dem neuen Aufgang zum Biergarten, der wieder an seinem ursprünglichen Standort entsteht, jedoch künftig integriert im Innenhof zwischen drei neuen Gebäuden. Der Zugang zum Biergarten führt über einen überdeckten Säulengang, den sogenannten Portico, der als nahtloser Übergang vom Bahnhof zur Brauereigasse dient.

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Laut Meier sollen es zwei neue Bäume und Rasenflächen entlang des neuen Weges sein, die die Quartiersgestaltung aufwerten. Da die Anlage noch nicht vervollständigt ist, wird für die Fertigstellung von einigen Monaten ausgegangen. Die Wohnungen in der Überbauung sollen bis zum 1. Mai 2027 bezugsfertig sein, und dann wird den Besucherinnen und Besuchern ein öffentlicher Biergarten angeboten.

Neue Planung statt alter Bierhalle

Bisher entfällt die Bierhalle, die ursprünglich im 2013 geplanten Entwürfen auf dem Müllerbräu-Areal vorgesehen war. Stattdessen konzentriert sich die moderne Planung auf einen Biergarten - ohne Bierhalle - der ausländische Geschäftsbenutzer kürzlich ein Ausnahmebewilligung werfenden erhalten haben. Der neue Biergarten stellt damit die Brauerei flexibel in den "Ganzjahreskonzept", der bereits in den ersten Wochen des Bauvorhabens entstanden war. Der Bauvorhaben ist weiterhin auf dem 8.000-Quadratmeter-großen Areal von Baden zu verfolgen.

Erst wenn die Umbauarbeiten in der Brauereigasse abgeschlossen sind, wird ein freier Weg zwischen dem Bahnhof und der Dynamostrasse entstehen. Bis dahin bleibt die Verbindung ein Umweg, der bei längeren Arbeitsphasen weiterhin durch Vorübergehen der Baustellenhindernisse zurückzulegen ist. Der Fahrgast erfahren jedoch einen klareren Pfad, indem er die Wohnstruktionen überbrückt, die von Birken und Pappel gekrönt werden und gleichzeitig die Gemeinschaftsbereiche wie den Portico umfassen.

Städtebauliche Verbindung zum Stadtzentrum

Die Gesamtprojekte dienen nicht nur der Immobilienentwicklung, sondern stärken die Bindung zwischen dem Stadtzentrum, den Ausgängen des Bahnhofs, und der historischen Region der Altstadt. Das Projekt schafft gewissermaßen neue strukturelle Verbindungen und gewährt dem Besucherinnen und Besucher neue Wege für den täglichen Verkehr, Freizeitbesuche und den sonst dort vorhandenen Biergarten, der als zentrale lässliche Ruhefläche dient.

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Wenn die Bauphase abgeschlossen ist, kann die Gesamtheit des Bauquartiers ein zweidimensionaler Bahncampus werden, der den sozialen Interaktionsoereich der umgebenden Stadt vereinheitlicht und gleichzeitig das historische Erbe durch eine moderne Gestaltung widerspiegelt.