Müllberg auf öffentlichem Grillplatz in Rüttenen SO sorgt für Empörung

Ein öffentlicher Grillplatz in Rüttenen SO wurde mit einer großen Menge an Müll hinterlassen. Die Bilder lösen Empörung in den sozialen Medien aus. Der zuständige Forstbetrieb äußert sich überrascht über das Ausmaß und sucht nach Lösungen.

Ein öffentlicher Grillplatz im Wald, der auch als Spielplatz genutzt wird, ist in Rüttenen im Kanton Solothurn massiv mit Abfall verschmutzt worden. Bilder, die in einer Facebook-Gruppe geteilt wurden, zeigen einen Müll berg aus Kaffeebechern, Zigarettenpackungen, Pizzaschachteln und anderem Unrat, der sich über den gesamten Bereich erstreckt.

Die Reaktionen in den sozialen Medien sind von Empörung und Unverständnis geprägt. Ein Nutzer kommentiert, es gebe nur noch "Sauhunde" auf dem Planeten. Ein anderer äußert Trauer darüber, dass es an vielen Orten ähnlich dreckig sei. Jonas Walther vom zuständigen Forstbetrieb äußert sich überrascht über das Ausmaß der Verschmutzung: "So extrem hatten wir es noch nie - meist sind dort nur Schulklassen oder Familien zu Besuch.

" Er vermutet, dass möglicherweise ein Polterabend oder eine ähnliche größere Veranstaltung stattgefunden hat. Bereits am vergangenen Pfingstwochenende sei dort viel Abfall zurückgelassen worden, wenn auch nicht in diesem extremen Umfang. Die Lage sei kompliziert, denn es gebe zwar zwei Ranger, die an Wochenenden in einem 20-Prozent-Pensum im Einsatz seien. Diese wurden extra vom Forstbetrieb für solche Anliegen eingestellt.

Allerdings seien sie nur bedingt zuständig. Bei einer derartigen Müllmenge solle man besser die Polizei informieren, da die Ranger keine Bussen verteilen dürften und daher eher präventive Maßnahmen ergriffen. Der Grillplatz liegt in einem beliebten Naherholungsgebiet. Die nahe Verenaschlucht und die umliegenden Waldwege ziehen laut Walther jährlich über 200'000 Besucher an.

Die hohe Frequentierung macht die Pflege des Areals zur Herausforderung, insbesondere an Wochenenden und bei schönem Wetter. Während die Ranger aufklären und für Sauberkeit werben, fehle ihnen die rechtliche Handhabe, um bei Verstößen konsequent durchgreifen zu können. Die Polizei müsse bei schweren Fällen von Vandalismus oder illegaler Müllentsorgung hinzugezogen werden. Der Forstbetrieb appelliert daher an die Besucher, ihren Abfall wieder mitzunehmen oder ihn in bereitgestellten Behältern zu entsorgen, um die Natur und die Infrastruktur zu schützen.

Die Bilder und der Vorfall haben eine Diskussion über den respektvollen Umgang mit öffentlichen Freiflächen und die Verantwortung der Nutzer ausgelöst. Viele Kommentare zeigen, dass das Problem nicht nur auf Rüttenen beschränkt ist, sondern ein allgemeines Phänomen zu sein scheint. Der Forstbetrieb prüft nun, ob zusätzliche Maßnahmen wie vermehrte Kontrollen oder mehr Abfallbehälter ergriffen werden können. Gleichzeitig wird betont, dass letztlich jeder Besucher dazu beitragen muss, den Platz sauber zu halten, um ihn langfristig für alle nutzbar zu erhalten.

Die Hoffnung ist, dass die öffentliche Empörung zu einem Umdenken führt und künftig mehr Rücksichtgenommen wird





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