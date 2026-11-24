Der Pakistaner Muhammad Zeeshan startet mit Shenzhou 24 als erster Ausländer zur chinesischen Raumstation. Die Mission unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen den Nationen.

Der Luftwaffenpilot Muhammad Zeeshan hat als erster pakistanischer Raumfahrer die Erde verlassen und ist zur chinesischen Weltraumstation Tiangong aufgebrochen. Die dreiköpfige Mannschaft der Mission Shenzhou 24 startete am Morgen der Ortszeit vom Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten Chinas. Eine Trägerrakete des Typs Langer Marsch 2F beschleunigte die Kapsel in die Umlaufbahn, während die chinesische Behörde für bemannte Raumfahrt den erfolgreichen Start später offiziell bestätigte. Diese historische Premiere markiert einen neuen Höhepunkt in den diplomatischen und technologischen Beziehungen zwischen den beiden Nationen.

Pakistanischer Pilot als erster Ausländer an Bord

Muhammad Zeeshan Ali absolviert als Nutzlastspezialist einen kurzen Kurzaufenthalt von wenigen Tagen auf der orbitalen Plattform. Er wird dabei durch den Ingenieur Wu Yi unterstützt, der ebenfalls erstmals ins All reist. Als erfahrener Kommandant begleitet den beiden Neueinsteiger der 51-jährige Weltraum-Veteran Tang Hongbo, der bereits zum dritten Mal zur Tiangong-Station fliegt. Zeeshan Ali, 40 Jahre alt, betonte bei einer Pressekonferenz am Tag vor dem Start, dass seine Mission die enge Freundschaft zwischen China und Pakistan im Raumfahrtbereich festigen soll.

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Enge strategische Partnerschaft der beiden Nationen

Die Mission Shenzhou 24 nutzt den regelmäßigen alle halbe Jahre stattfindenden Besatzungstausch auf der Station, um die bilaterale Zusammenarbeit zu intensivieren. China und Pakistan haben in 75 Jahren diplomatischer Beziehungen eine umfassende Wirtschafts- und Handelspartnerschaft entwickelt, die sich nun auch auf die zivile Raumfahrt ausdehnt. Der pakistanische Pilot erklärte, dass er gemeinsam mit seinen chinesischen Crewmitgliedern demonstrieren werde, wie echt diese verbündete Beziehung ist. Die Absetzung der Astronauten in Jiuquan erfolgte dabei unter großer zeremonieller Anteilnahme kurz vor dem eigentlichen Startvorgang.

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Längere Missionen für zukünftige Marschbereitschaft

Während Zeeshan Ali nur kurz verweilt, bleibt der Taikonaut Zhu Yangzhu für ein volles Jahr an Bord, um die Station weiter zu betreiben. Zhu Yangzhu ersetzt den ehemaligen Crewmitgliedern Zhang Zhiyuan und Lai Ka-ying, die die Rückkehrkapsel der Shenzhou 23 bevölkerten. Die Raumfahrtbehörde nutzt die verlängerte Verweildauer von sechs Monaten, um die Auswirkungen des Lebens im All auf den menschlichen Körper genauer zu untersuchen. Ziel ist es, Strategien zur Vorbeugung von Gefässalterung zu entwickeln und die Unterstützung der Raumfahrer im Orbit zu optimieren.

Wissenschaftliche Experimente zur Technologieentwicklung

Die verbleibende dreiköpfige Besatzung wird in den nächsten sechs Monaten Wartungsarbeiten durchführen und rund 90 wissenschaftliche Experimente initiieren. Diese Forschungsprojekte decken Bereiche wie Physik, Materialwissenschaften und spezifische Technologien für die bemannte Raumfahrt ab. Die chinesische Raumfahrbehörde hat zudem angekündigt, weitere Versuche zum Leben im All durchzuführen, um die langfristige Präsenz von Menschen im Orbit zu sichern. Diese Maßnahmen sollen entscheidende Rückschlüsse für zukünftige Missionsstrukturen liefern.