Pakistanischer Pilot Muhammad Zeeshan bricht als erster Ausländer zur chinesischen Raumstation Tiangong auf. Shenzhou 24 Mission startet von Jiuquan mit historischen Aufgaben.

Der pakistanische Luftwaffenpilot Muhammad Zeeshan hat einen historischen Meilenstein in der internationalen Raumfahrt erreicht, indem er als erster Ausländer zur chinesischen Raumstation Tiangong aufgebrochen ist. Am Morgen der Ortszeit hob die dreiköpfige Besatzung der Mission Shenzhou 24 im nordwestchinesischen Jiuquan mit einer Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 2F ab. Wenig später bestätigte die Chinesische Raumfahrtbehörde offiziell den erfolgreichen Start der Mission, was im Staatsfernsehen übertragen wurde.

Historischer Start der Shenzhou 24 Mission

Diese historische Premiere fand im Rahmen des regelmäßigen, alle halbe Jahre stattfindenden Besatzungstauschs auf der Station statt. Muhammad Zeeshan wird dort einen Kurzaufenthalt von wenigen Tagen verbringen, während er als sogenannter Nutzlastspezialist spezifische Experimente durchführen soll. Der 40-jährige Pilot betonte in einer Pressekonferenz am Tag vor dem Start die Bedeutung der mission für die Beziehungen zwischen beiden Nationen. Er erklärte, dass die Mission ein neues Kapitel in der chinesisch-pakistanischen Weltraumzusammenarbeit eröffnen werde.

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Konstituierung der dreiköpfigen Crew

Neben Muhammad Zeeshan sind zwei weitere Raumfahrer Teil der Shenzhou 24 Mannschaft. Der Ingenieur Wu Yi fliegt zum ersten Mal ins All, während der Weltraumveteran Tang Hongbo an seiner dritten Reise zur Raumstation teilnimmt. Tang Hongbo ist der erste chinesische Taikonaut, der die Tiangong-Station dreimal besucht. Bei der kurzen Zeremonie in Jiuquan wurden die drei Astronauten kurz vor dem Abflug von der Behörde verabschiedet, was die offizielle Bedeutung des Ereignisses unterstrich.

Ausweitung der Missionsdauer

Eine signifikante Neuerung dieser Mission besteht in der Verlängerung der Aufenthaltsdauer eines chinesischen Astronauten. Zhu Yangzhu wird seinen Aufenthalt um weitere sechs Monate auf der Station verlängern und damit erstmals ein ganzes Jahr in der Erdumlaufbahn verbringen. Die chinesische Raumfahrtbehörde plant damit, die Auswirkungen des Lebens im All auf den menschlichen Körper genauer zu erforschen. Zudem sollen Rückschlüsse darauf gewonnen werden, wie Raumfahrer im Orbit langfristig unterstützt und versorgt werden können.

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Ablauf des Crewwechsels

Der Übergabeprozess auf der Tiangong-Station ist mehrtägig gestaltet. Die abberufende Crew der Shenzhou 23 Mission, bestehend aus Zhang Zhiyuan und der Raumfahrerin Lai Ka-ying aus Hongkong, übergibt die Station an das neue Team. Muhammad Zeeshan wird den freien Platz in der Rückkehrkapsel der Shenzhou 23 neben Zhang Zhiyuan besetzen. Dieser Mechanismus gewährleistet einen nahtlosen Betrieb der Station während des Personalwechsels.

Wissenschaftliche Experimente und Wartung

Die verbleibende Besatzung wird die Station über die nächsten sechs Monate betreiben. Zu den Aufgaben gehören neben Wartungsarbeiten etwa 90 geplante Experimente. Die Chinesische Raumfahrtbehörde hat Versuche zum Leben im All angekündigt, bei denen neue Strategien zur Vorbeugung von Gefäßalterung erforscht werden. Weitere Untersuchungen sind in den Bereichen Technologie und Materialien für die Raumfahrt sowie in der Physik vorgesehen. Die enge Wirtschafts- und Handelspartnerschaft zwischen China und Pakistan, die über 75 diplomatische Beziehungen besteht, findet hier eine neue Dimension im technologischen Bereich.