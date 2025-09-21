Möve: Traditionsreiche Fahrradmarke erneut vor der Insolvenz

Die deutsche Fahrradmarke Möve, deren Geschichte bis ins Jahr 1897 zurückreicht, hat erneut Insolvenz angemeldet. Trotz des Booms im E-Bike-Markt konnte das Unternehmen keine nachhaltige wirtschaftliche Stabilität erreichen.

Die traditionsreiche deutsche Fahrrad marke Möve , deren Ursprünge bis ins Jahr 1897 zurückreichen, steht erneut vor dem wirtschaftlichen Aus. Am 10. September musste die Möve Mobility GmbH, verantwortlich für die Produktion und den Vertrieb der Fahrräder, zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre Insolvenz anmelden.

Diese erneute finanzielle Schieflage wirft Fragen über die Zukunft des Unternehmens auf, das trotz des wachsenden Marktes für E-Bikes offenbar keine nachhaltige wirtschaftliche Stabilität erreichen konnte. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat Florian Kleinschmit von der renommierten Kanzlei White & Case zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, der nun die Aufgabe hat, den Geschäftsbetrieb zu sichern und nach Lösungen zu suchen.\Trotz der Insolvenzanmeldung wird der Geschäftsbetrieb von Möve vorerst uneingeschränkt fortgeführt. Dies soll einen geordneten Übergang ermöglichen und die Chance für eine mögliche Sanierung oder einen Verkauf an einen Investor offenhalten. Ein strukturierter Investorenprozess wurde bereits eingeleitet, was darauf hindeutet, dass die Verantwortlichen aktiv nach einem neuen Eigentümer suchen, der das Traditionsunternehmen retten und möglicherweise neu ausrichten kann. Die Herausforderungen für Möve sind immens, da der Wettbewerb im E-Bike-Markt hart ist und das Unternehmen in der Vergangenheit bereits mit Besitzerwechseln und Produktionsstandortverlagerungen konfrontiert war. Die jüngste Produktpalette umfasste insbesondere hochwertige E-Bikes, darunter das Leichtgewicht-Modell Avian aus Titan, das zu einem Preis von 5990 Euro angeboten wurde. Diese Ausrichtung auf das Premiumsegment sollte dem Unternehmen eigentlich zugutekommen, konnte aber offenbar die anhaltenden finanziellen Probleme nicht lösen.\Die Geschichte von Möve ist eng mit der deutschen Industriegeschichte verbunden. Gegründet im Kaiserreich, entwickelte sich das Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR zu einem bedeutenden Industriebetrieb, bekannt als VEB Möve-Werk. Nach der deutschen Wiedervereinigung erlebte die Marke eine wechselvolle Phase, mit mehreren Besitzerwechseln und Neuausrichtungen. Im Jahr 2012 wurde die Marke wiederbelebt, und seit 2022 produzierte das Unternehmen in Thüringen. Die erneute Insolvenz unterstreicht die Schwierigkeiten, mit denen viele traditionsreiche Unternehmen in der heutigen, schnelllebigen Wirtschaft konfrontiert sind. Die Reaktion der Fahrrad-Community und der potentiellen Investoren wird entscheidend sein, um zu bestimmen, ob Möve eine weitere Chance zur Wiederbelebung erhält oder ob die Marke endgültig von der Bildfläche verschwinden wird. Der Erfolg des Investorenprozesses und die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens werden von entscheidender Bedeutung sein, um die Marke Möve, ein Stück deutscher Industriegeschichte, zu erhalten





