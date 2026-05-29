Mount Everest erlebt Rekordjahr, aber mit steigenden Problemen

Der Mount Everest erlebt ein Rekordjahr, aber mit steigenden Problemen: Staus, Müllberge und tödliche Unfälle machen die Besteigung des höchsten Berges der Welt immer gefährlicher.

Der Mount Everest erlebt ein Rekordjahr , doch der Boom hat seinen Preis: Staus in extremer Höhe, Müllberge , tödliche Unfälle und die Folgen des Klimawandel s verschärfen die Risiken am höchsten Berg der Welt.

Fast 900 Menschen bestiegen in dieser Saison den Mount Everest - so viele wie noch nie zuvor. Viele Menschen bringen auch zahlreiche Probleme mit sich: Es kam zu Staus am Berg, wachsenden Abfallproblemen, und mindestens fünf Personen verloren ihr Leben. Die Frühlingssaison am Mount Everest neigt sich dem Ende zu. Im Basislager herrscht Aufbruchsstimmung: Zelte werden abgebaut, Yaks mit Ausrüstung beladen, Vorräte aus der provisorischen Gletschersiedlung abtransportiert.

Wieder zog es in den vergangenen Wochen Hunderte Menschen auf den höchsten Berg der Welt, und erneut brachte die Saison nicht nur Rekorde und Gipfelerfolge, sondern auch zahlreiche Probleme mit sich. Der Mount Everest erlebt erneut ein Rekordjahr: Laut dem nepalesischen Tourismusministerium und der Expedition Operators Association Nepal haben in dieser Saison fast 900 Bergsteigerinnen, Bergsteiger und Bergführer den höchsten Berg der Welt bestiegen. Die Lizenzgebühren für eine Besteigung wurden in diesem Jahr sogar von 11'000 auf 15'000 US-Dollar erhöht.

Dennoch wachsen mit den steigenden Besucherzahlen auch die Probleme am höchsten Berg der Erde. Vor allem der enorme Andrang sorgt zunehmend für gefährliche Situationen. Immer wieder bilden sich Staus am Berg, selbst in extremen Höhenlagen. Kürzlich mussten oberhalb von Camp 3 auf rund 7200 Metern mehr als 200 Menschen beinahe zwei Stunden lang in eisiger Kälte und dünner Luft ausharren, bevor sie ihren Aufstieg fortsetzen konnten.

Vertreter der Branche schlagen deshalb Alarm. Phur Gelja Sherpa, Chef der Nepal Mountaineering Association, bezeichnet die hohen Besucherzahlen zwar als wirtschaftlichen Erfolg, warnt jedoch gleichzeitig vor den zunehmenden Risiken. Je mehr Menschen gleichzeitig am Berg unterwegs seien, desto grösser werde die Gefahr für alle Beteiligten. Die Sorgen sind nicht unbegründet: Auch in diesem Jahr kamen bereits mehrere Bergsteiger ums Leben.

Für Sherpa liegt die Grenze des Vertretbaren bei etwa 500 Bergsteigerinnen und Bergsteigern pro Jahr - alles darüber hinaus sei kaum noch verantwortbar. Die nepalesischen Behörden wollen ihre Praxis dennoch nicht ändern. Man werde weiterhin so viele Lizenzen vergeben, wie nachgefragt würden, erklärte Tourismussprecher Himal Gautam laut. Dabei reist kaum jemand allein zum Everest: Jede Bergsteigerin und jeder Bergsteiger benötigt mindestens einen Bergführer, dazu kommen Träger und Küchenpersonal.

Mit jeder zusätzlichen Expedition wächst damit nicht nur das Risiko am Berg, sondern auch die Belastung für die Umwelt, denn alle Beteiligten hinterlassen Abfall am Everest. Am Mount Everest wächst mit dem Besucheransturm auch ein altbekanntes Problem: der Abfall. Jedes Jahr kursieren Bilder von zurückgelassenen Zelten, Seilen und Ausrüstung in sozialen Medien. Heute ist der Everest so überfüllt und voller Müll, dass er als die höchste Müllhalde der Welt bezeichnet wird, heisst es bei.

Demnach produziert jede Person während der Besteigung im Schnitt rund acht Kilogramm Abfall, ein Grossteil davon bleibt am Berg zurück. Bereits 2019 startete die nepalesische Regierung eine Aufräumkampagne, bei der 10'000 Kilogramm Abfall entfernt wurden.

Zudem gilt seit 2014 ein Pfandsystem: Wer den Everest besteigt, hinterlegt 4000 US-Dollar und erhält das Geld nur zurück, wenn mindestens acht Kilogramm Abfall ins Basislager zurückgebracht werden. Nicht nur die Regierung setzt sich für die Lösung des Abfallproblems ein, sondern auch die von Sherpas geführte NGO(SPCC). Seit über drei Jahrzehnten sind sie führend im Abfallmanagement der Everest-Region.

Doch dieses Jahr wurden durch die NGO die Vorschriften verschärft: Um die 8-Kilogramm-Regel zu erfüllen, liessen Bergsteiger und Bergsteigerinnen ihren Abfall in den Hochlagern oftmals zurück und sammelten stattdessen weiter unten Abfall ein. Erleichterung für die Sherpas - Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien - und Menschen schützen Ein nepalesisches Start-up setzt Drohnen ein, um den Mount Everest von Müll zu befreien. Eine Tonne Abfall soll in dieser Saison vom Berg geholt werden - schnell und sicher.

Vor allem die Sherpas sollen profitieren. Deshalb musste diese Saison jeder Bergsteiger und jede Bergsteigerin sicherstellen, dass zwei Kilogramm dieses Abfalls aus dem Gebiet oberhalb von Camp 2 gesammelt wurden. Diese neue Regelung zielt speziell auf die Säuberung der höher gelegenen Lager wie Camp 3 und 4 ab, sagt Tshering Sherpa, Geschäftsführer des SPCC laut. Künftig sollen Kontrollen direkt in Camp 2 sicherstellen, dass die Vorschriften eingehalten werden





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