Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der Route de l'Intyamon

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall auf der Route de l'Intyamon in Enney FR ums Leben gekommen. Er wurde schwer verletzt und erlag seinen Verletzungen im Spital.

Am Freitag kollidierte ein Motorradfahrer nach Enney FR mit einem Auto. Er wurde schwer verletzt und erlag seinen Verletzungen im Spital. Am Freitag, gegen 21.15 Uhr war ein 21-jähriger Motorradfahrer auf der Route de l'Intyamon von Epagny in Richtung Villars-sous-Mont unterwegs.

Kurz vor der Einfahrt in das Dorf Enney verlor er aus einem noch zu klärenden Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Hilfe. Trotz eines Wiederbelebungsversuchs, der zunächst von Umstehenden und anschliessend von den Rettungskräften fortgesetzt wurde, erlag das Opfer seinen Verletzungen. Waren ebenfalls im Einsatz.

Der leicht verletzte Autofahrer, ein 44-jähriger Mann, wurde vor Ort von den Sanitätern untersucht. Ein Bestattungsunternehmen wurde mit der Bergung des Opfers beauftragt. Das EMUPS (Mobiles Team für psychosoziale Notfälle) wurde mobilisiert, um die Anwesenden zu unterstützen. Die Spezialisten der Abteilung für technische Untersuchungen und Kontrollen der Kantonspolizei nahmen vor Ort die Feststellungen vor.

Die Ermittlungen dauern an. Der Abschleppdienst rückte aus, um die Fahrzeuge abzuschleppen, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden waren. Die Route de l'Intyamon war für die Dauer des Einsatzes vier Stunden lang für den Verkehr gesperrt





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Unfall Motorradfahrer Enney FR Route De L'intyamon

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