Motorradfahrer schwer verletzt in Bubenholztunnel

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Auffahrunfall im Bubenholztunnel in Glattbrugg ZH schwer verletzt worden. Die A11 war wegen des Vorfalls bis etwa 16.15 Uhr nur einstreifig befahrbar.

Ein Motorrad fahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Auffahrunfall im Bubenholztunnel in Glattbrugg ZH schwer verletzt worden. Der 33-Jährige musste zur Behandlung in ein Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr auf der Autobahn A11 in Fahrtrichtung Zürich. Wegen stockenden Verkehrs mussten die Fahrzeuge abbremsen, worauf der Motorradfahrer aus noch ungeklärten Gründen mit dem vorausfahrenden Personenwagen eines 46-Jährigen kollidierte. Die A11 war laut der Mitteilung wegen des Vorfalls bis etwa 16.15 Uhr nur einstreifig befahrbar, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Unfallursache ist Gegenstand von Untersuchungen





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motorrad Auffahrunfall Bubenholztunnel Glattbrugg Verkehrsunfall Verletzung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fahrbericht: Elektro-Sportwagen mit 650 PS: Ein Limousine wie ein PaukenschlagHyundais Sporttochter N hat nach dem Ioniq 5 nun auch die Limousine Ioniq 6 unter ihre Fittiche genommen. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das seinesgleichen sucht – und deshalb polarisiert.

Read more »

Fahrbericht: Elektro-Sportwagen mit 650 PS: Ein Limousine wie ein PaukenschlagHyundais Sporttochter N hat nach dem Ioniq 5 nun auch die Limousine Ioniq 6 unter ihre Fittiche genommen. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das seinesgleichen sucht – und deshalb polarisiert.

Read more »

Fahrbericht: Elektro-Sportwagen mit 650 PS: Ein Limousine wie ein PaukenschlagHyundais Sporttochter N hat nach dem Ioniq 5 nun auch die Limousine Ioniq 6 unter ihre Fittiche genommen. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das seinesgleichen sucht – und deshalb polarisiert.

Read more »

Buchs AG: Betrunken Unfall gebaut – und nach Hause gefahrenEine stark alkoholisierte Automobilistin verursachte am Samstagnachmittag in Buchs AG einen Selbstunfall.

Read more »