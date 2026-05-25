Motorradfahrer prallt mit Motorrad auf Gegenfahrbahn und querzt Gleise

Ein 36-jhriger Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der Stossstrasse in Richtung Gais und geriet mit dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn, wo es gegen einen Pfosten und die Gleise prallte.

Ein 36-jhriger Mann fuhr gegen 19:45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Stossstrasse in Richtung Gais. Gemäss eigenen Angaben flog ihm kurz vor dem Bahnübergang Kreuzstrasse ein Insekt in den Helm und beim Versuch, dieses aus dem Helm zu bekommen, geriet er mit dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn .

Dort prallte das Motorrad gegen einen Pfosten auf der linken Seite des offenen Bahnübergangs und querte die Gleise. Der 36-Jhrige wurde zusammen mit dem Motorrad über die Übergangshülle hinter den Gleisen und auf den dahinterliegenden Kiesplatz geschleudert





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