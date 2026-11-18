Der ehemalige Hamas-Informant Mosab Hassan Yousef kritisiert propalästinensische Demonstrationen in Europa. Er sieht darin eine ideologische Invasion, die Islamisten stärkt, und hält eine Zweistaatenlösung für gescheitert.

Mosab Hassan Yousef, der ehemalige Hamas -Aktivist und langjährige Informant des israelischen Geheimdiensts, hat deutliche Warnungen vor den Auswirkungen propalästinensischer Demonstrationen in Europa ausgesprochen. Der 48-jährige, heute eingebürgerte US-Bürger sieht in den aktuellen Protesten ein gravierendes strategisches Problem, da die Aktiven durch ihr Handeln radikale Islamisten in ihrem Kampf gegen den Westen indirekt bestärken würden. Yousef erklärt im Interview mit der NZZ am Sonntag, dass die Demonstranten sich selbst als Retter inszenieren, aber dabei die Ideologie ihrer Gegner legitimieren und ermutigen.

Kritik an Ideologie und Protestkultur

Yousef kritisiert insbesondere, dass die Palästina-Flagge inzwischen bei Kundgebungen auftauche, die keinen direkten Bezug zum Nahostkonflikt haben. Er argumentiert, dass die Demonstranten das Leid weit entfernter Menschen zu eigen machen und deren moralische Anliegen für sich beanspruchen. Dahinter erkenne er eine gefährliche ideologische Entwicklung, die er als Invasion von Ideologien in Europa beschreibt. Er listet Islamismus, Sozialismus und Kommunismus als Kräfte auf, die sich aktuell zusammenzuschließen scheinen und gemeinsam gegen die westliche Ordnung vorgehen.

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Tiefe Einblicke durch Doppelleben als Spion

Die Gewichtigkeit seiner Warnungen ergibt sich aus Yousefs einzigartigen Erfahrungen innerhalb der Hamas. Als Sohn des Mitbegründers der Organisation, Scheich Hassan Yousef, wuchs er im Umfeld der Gruppe auf und wurde selbst Mitglied. Nach seiner Verhaftung durch Israel erlebte er inhaftiert, wie Hamas-Mitglieder mutmassliche Kollaborateure folterten und ermordeten. Schließlich liess er sich vom israelischen Inlandsgeheimdienst Schin Bet anwerben. Unter dem Decknamen "Grüner Prinz" führte er rund zehn Jahre ein gefährliches Doppelleben und lieferte Informationen aus dem Führungskreis, die mehreren Selbstmordanschlägen vorbeugten.

Globale Ambitionen und radikale Netzwerke

Yousef beschreibt die Hamas in diesem Zusammenhang als Organisation mit einem globalen Machtanspruch. Sein Fazit lautet, dass das wahre Ziel der Islamismus und nicht die Befreiung des als Palästina bezeichneten Gebiets allein ist. Er warnt davor, dass dieses Projekt nicht auf Israel beschränkt sei, sondern in Europa und weltweit stattfinden solle. Zudem wirft er Teilen der Bevölkerung Gazas vor, sie seien radikalisiert und hätten möglicherweise Mitwissen über die Verstecke israelischer Geiseln, was die komplexe Lage vor Ort weiter verschärft.

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Scheitern der Zweistaatenlösung seit Oktober 2023

In puncto politischer Lösungen kommt Yousef nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 zu einem klaren Urteil: Eine Zweistaatenlösung hält er seit diesem Zeitpunkt für aussichtslos. Sein persönlicher Bruch mit der eigenen Herkunft und der Ideologie seiner Familie bereut er nicht. Yousef betont, dass er stets nach Freiheit und Wahrheit gesucht habe und sich niemals einer religiösen, politischen Ideologie oder einem Stammesdenken unterordnen wollte. Seine Lebensgeschichte, die seine Transformation von einem Innenminister der Hamas zur wichtigsten Informantenquelle Israels beschreibt, wurde unter dem Titel "The Green Prince" verfilmt.

Aktuelle Situation und gesellschaftliche Folgen

Heute lebt Mosab Hassan Yousef als amerikanischer Staatsbürger an einem geheim gehaltenen Ort in den USA. Als Buchautor und öffentlicher Redner äussert er sich weiterhin kritisch zur Hamas und zum Nahostkonflikt. Seine Analyse der aktuellen europäischen Protestbewegungen dient als Warnung vor der instrumentellen Nutzung von Menschenrechtsfragen. Er sieht darin keine echte Solidarität, sondern eine taktische Unterstützung für Kräfte, die eine islamische Vorherrschaft anstreben und dabei die offenen Gesellschaften Europas herausfordern.