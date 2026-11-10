Mordverdächtiger festgenommen: FBI ermittelt auf MSC Seascape

FBI nimmt 48-jährigen Mann fest: Tot auf MSC Seascape vor Texas. Kreuzfahrt wird fortgesetzt. Details zum Opfer und Vorfall.

Das Kreuzfahrtschiff MSC Seascape kehrte nach nur einem Tag auf See abrupt in den texanischen Hafen Galveston zurück, nachdem eine Frau an Bord verstorben war. Die Bundespolizei FBI nahm einen 48-jährigen US-Amerikaner fest und ermittelt derzeit wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Die genauen Umstände des Todes sowie die Identität der Opfers bleiben vorerst geheim.

Festnahme des 48-Jährigen US-Amerikaners

Die Gerichtsmedizin des Galveston County hat offiziell bestätigt, dass bei der verstorbenen Person eine Frau handelt. Eine Identifizierung ist jedoch noch nicht erfolgt, ebenso wenig wie die Aufklärung der genauen Todesumstände. Der Festgenommene ist ein 48-jähriger US-Amerikaner mit Verbindungen in den Osten des texanischen Bundesstaates. Videoaufnahmen von Beobachtern zeigen die Szene, wie Polizisten den Mann vom Schiff eskortieren und in das Bezirksgefängnis von Galveston County bringen.

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Der Mann sitzt derzeit auf Basis eines Bundeshaftbefehls inhaftiert. Ob gegen ihn bereits formelle Anklage erhoben wurde, ist den Behörden noch nicht bekannt. Die Zuständigkeit des FBI ergibt sich aus der Tatsache, dass schwere Straftaten an Bord von Schiffen, die von US-Häfen auslaufen, unter die Bundesgerichtsbarkeit fallen. Weitere spezifische Details zu den Ermittlungen geben die Behörden bisher nicht bekannt.

Ermittlungen unter Federführung des FBI

Die Ermittlungen werden vom FBI in Houston geleitet. Dabei koordiniert ein auf Seerecht spezialisierter Verbindungsbeamter den Einsatz eng mit der US-Küstenwache, der Hafenpolizei von Galveston sowie der Zoll- und Grenzschutzbehörde. Die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern eine intensive Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden, um den Vorfall aufzuklären. Bislang gilt der 48-Jährige allein als verdächtig, ohne dass weitere Beschuldigte genannt werden.

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MSC Cruises mit Sitz in der Schweiz hat den Vorfall offiziell bestätigt. Das Unternehmen erklärte, dass es nach der Meldung eines Zwischenfalls mit einem Gast an Bord angewiesen wurde, umgehend in den Hafen von Galveston zurückzukehren. Man arbeite vollumfänglich mit den Ermittlern zusammen und unterstütze die Betroffenen sowie die Angehörigen des Opfers so gut wie möglich.

Kreuzfahrt wird fortgesetzt am 15. November

Trotz des schweren Vorfalls blieb das Schiff nur kurz im Hafen. Am Montagnachmittag legte die MSC Seascape wieder ab und setzte ihre geplante Karibikkreuzfahrt fort. Die reguläre Heimkehr ist für den 15. November geplant. Das Schiff war am Sonntag in Galveston zu einer siebentägigen Reise ausgelaufen. Das Programm der Fahrt umfasst Stops in Costa Maya und Cozumel in Mexiko sowie auf der honduranischen Insel Roatán.

Die MSC Seascape ist ein riesiges Schiff, das Platz für knapp 5900 Passagiere bietet. Hinzu kommen über 1600 Besatzungsmitglieder, die für den Betrieb und die Sicherheit an Bord verantwortlich sind. Seit November 2025 ist das Schiff ab Galveston in der Karibik im Einsatz. Die Behörden appellieren an die Öffentlichkeit, geduldig zu sein, während die Ermittlungen weiterlaufen. Es wurden keine weiteren Sicherheitswarnungen für die aktuelle Reise ausgesprochen.