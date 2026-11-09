Mordverdacht: 13-jährige Lisa tot in Brandenburg gefunden

Polizei findet 13-jährige Lisa tot in Brandenburg. Ein schwer verletzter Mann wird verdächtigt, ihre Ermordung begangen zu haben. Details zur Ermittlung.

Die Polizei in Brandenburg hat die Leiche der vermissten 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn in einem unbewohnten Haus in Bad Freienwalde sichergestellt. Der Fund ereignete sich am Sonntag, nachdem Beamte wegen eines unbefugten Zutritts zu dem Anwesen alarmiert worden waren. In unmittelbarer Nähe der Leiche wurde ein schwer verletzter Mann aufgefunden, der jetzt als Hauptverdächtiger festgehalten wird.

Vermisste seit dem 3. November vermisst

Lisa war am Morgen des Dienstaags, dem 3. November, aus ihrem Zuhause in Berlin-Marzahn aufgebrochen. Sie erreichte ihre Schule nie und galt seitdem als vermisst. Trotz intensiver Suchmaßnahmen hatte die Spur bisher nicht zum Fundort in Brandenburg geführt, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Die Beamten wurden erst durch den Hinweis auf eine unbefugte Zutrittsquelle auf das Objekt in Bad Freienwalde aufmerksam.

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Tathergang und Zustand des Verdächtigen

Bei der Durchsuchung des leeren Einfamilienhauses stießen die Ermittler auf die Leiche des Mädchens und einen erwachsenen Mann, der schwere Verletzungen aufwies. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Behörden dürfte der Mann seine Verletzungen selbst zugefügt haben. Sanitäter brachten ihn sofort in ein Krankenhaus, wo er sich in einem kritischen Zustand befindet. Er wird dort unter Polizeibewachung behandelt, seine Identität wurde bisher noch nicht öffentlich bestätigt.

Persönlicher Bezug zum Tatort ermittelt

Medienberichte deuten auf einen persönlichen Bezug des Mannes zum Fundort hin. Der Nachrichtendienst "Welt" berichtete, der Verdächtige habe Verbindungen zur Umgebung von Bad Freienwalde. "Bild" soll zudem erfahren haben, dass die Eltern seiner früheren Partnerin in der Nähe des Hauses wohnen. Diese Angaben wurden von den zuständigen Behörden jedoch bislang weder bestätigt noch dementiert, die offizielle Identität des Mannes bleibt unbestätigt.

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Umstände des Todes und nächste Schritte

Ermittler gehen davon aus, dass Lisa ihr vertrautes Umfeld nicht freiwillig verlassen hat. Die Umstände ihres Aufenthalts in Altglietzen und der Weiterreise nach Brandenburg sind noch nicht vollständig geklärt. Medien wie "Welt" und "Bild" melden, das Mädchen sei gefesselt aufgefunden worden, was die Staatsanwaltschaft in ihrer offiziellen Mitteilung nicht bestätigte. Auch die Prüfung auf ein mögliches Sexualdelikt läuft nach Angaben des "Tagesspiegels".

Eine gerichtliche Obduktion wird klären, woran Lisa exactly verstarb. Ein genaues Ergebnis dieser Untersuchung war am Montag zunächst nicht öffentlich bekannt. Die Behörden führen die Ermittlungen mit höchster Priorität weiter, um den Hergang des Verbrechens und die Rolle des inhaftierten Mannes vollständig aufzuklären.